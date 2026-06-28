Remo / Copa del Mundo
Conde y Horta rozan el podio
El doble scull formado por los dos gallegos finalizó en cuarta posición en Lucerna
Redacción
Los gallegos Rodrigo Conde y Caetano Horta, del Club Remo Miño y Club Mar de Noia respectivamente, fueron cuartos en la final de doble scull de la prueba de la Copa del Mundo que se ha celebrado en Lucerna (Suiza) . Tras ser los mejores en la crono en las eliminatorias y segundos en semifinales, la dupla gallega marcó el cuarto mejor tiempo en la final (06:21.82), que se llevaron los belgas Aaron Andries y Tibo Vyvey (06:19.50) con unos últimos 500 metros estelares.
Conde y Horta llegaron a colocarse terceros al paso por los 1.000 metros, pero no pudieron mantener la posición hasta el final en el lago Rotsee. Los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov fueron segundos (06:20.53) y los estadounidenses Jacob Plihal y Cedar Cunningham (06:20.82) se colgaron el bronce.
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