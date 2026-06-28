Galicia concluye el Europeo con cinco podios

El Campeonato de Europa de Maratón 2026 cerró sus dos últimas jornadas en Bascov-Pitești, Rumanía, con una mucha presencia de deportistas gallegos en el reparto de medallas.En la dos últimas jornadas del campeonato, las embarcaciones con palistas de clubes gallegos sumaron un oro, dos platas y dos bronces, además de varios puestos entre los diez primeros en pruebas sénior y júnior de kayak y canoa.

El resultado más importante llegó en el C2 júnior masculino, donde Álvaro Pedrosa y Adrián Hermelo, del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón SA, se proclamaron campeones de Europa. La embarcación española completó los 15,40 kilómetros en 1:12:42.20 y se impuso por delante de los ucranianos Zakhar Fedak y Matvii Pochynok, segundos con 1:12:55.22, y de los húngaros Barnabas Budai y Tamas Gyenei, terceros con 1:13:02.48. La final de contó además con otra embarcación con representación gallega. Miguel Custodia y Roi Dávila, ambos del Club de Piragüismo As Torres-Romería Vikinga de Catoira, ocuparon la quinta posición con un tiempo de 1:15:51.39.

Las platas gallegas llegaron en kayak, una en categoría sénior y otra en júnior. En el K2 sénior masculino, Adrián Martín y Joaquín Iglesias, del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, firmaron una segunda posición en una final muy ajustada. La pareja española terminó con un tiempo de 1:31:56.46, a solo 87 centésimas de los húngaros Tamas Erdelyi y Adrian Boros, vencedores con 1:31:55.59. El podio lo completaron los portugueses Alfredo Faria y José Ramalho, terceros con 1:31:56.90.

También en K2, pero en categoría júnior masculina, Jaime Escuder y Pau Sánchez, del Club Kayak Tudense, lograron la medalla de plata. La embarcación española cruzó la meta en 1:33:20.75, por detrás de los húngaros Domonkos Toth y David Gorbe, que ganaron la prueba con 1:32:09.84. El tercer puesto fue para otra embarcación española con presencia gallega, formada por Iván Bargados y Brais Bargados, del Club Piragüismo Cidade de Lugo, que completaron la regata en 1:33:27.21.

La canoa sénior también dejó presencia gallega en el podio. En el C2 masculino, Manuel Garrido Barbosa, del Club Kayak Tudense, y Jaime Duro, del Club Fluvial de Lugo, consiguieron la medalla de bronce con un tiempo de 1:26:09.02. La victoria fue para los polacos Mateusz Zuchora y Mateusz Borgiel, que marcaron 1:23:26.78, mientras que los portugueses Ricardo Coelho y Rui Lacerda terminaron segundos con 1:23:33.12.

En esa misma final de C2 sénior masculino también compitieron Diego Romero y Manuel Antonio Campos, ambos del Club CMDC Breogán do Grove. La embarcación gallega finalizó en la quinta posición con un registro de 1:27:18.91, en una prueba en la que España situó dos barcos entre los cinco primeros.

El K1 sénior masculino dejó otra actuación destacada con el cuarto puesto de Adrián Prada, del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro. El palista gallego completó los 29,80 kilómetros en 2:10:48.98, en una final ganada por el danés Mads Pedersen con 2:07:15.95. El noruego Jon Vold fue segundo con 2:07:17.81 y el danés Philip Knudsen tercero con 2:09:19.67. En la misma prueba, Brais Sánchez, también del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, terminó octavo con un tiempo de 2:11:26.26.

En el C1 sénior masculino, disputado el sábado sobre 22,60 kilómetros, Fernando Busto, del Club de Piragüismo As Torres-Romería Vikinga de Catoira, finalizó séptimo con un registro de 1:53:42.43. El triunfo fue para el polaco Mateusz Borgiel, que venció con 1:47:53.33, seguido por los portugueses Rui Lacerda, segundo con 1:48:51.08, y Ricardo Coelho, tercero con 1:48:52.28. En esta misma prueba, Manuel Antonio Campos no pudo completar la carrera y figura como DNF en la clasificación oficial.