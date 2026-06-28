Chapela deja atrás a Ares

Tardará Chapela-Wofco en olvidar este día. En un paraje algo extraño (el embalse de Riosequillo de Buitrago de Lozoya en Madrid) se produjo su estreno en la Liga ACT, en la máxima categoría de las traineras a la que llegó tras el brillante ascenso conseguido hace un año. Día de nervios y emoción que se saldó con el undécimo puesto en una prueba en la que fueron competitivos y relegaron a Ares, la otra gallega, en competición, a la última plaza. Ya habrá tiempo para ajustar y para recibir información porque esta primera prueba tampoco aclara gran cosa. El escenario, el formato (las traineras salían en una especie de contrarreloj por parejas) y las alturas de la temporada dejan demasiadas respuestas pendientes. Pero a Chapela-Wofco se la vio bien en muchos momentos, Emparejada con Santurtzi, una trainera que en principio es superior a ellos, nunca se vencieron y aunque en el primer largo (había seis) cedieron cuatro segundos tras un discreto arranque, luego fueron capaces de mantener el ritmo aunque cediendo un segundo en cada uno de los parciales hasta los ocho de diferencias cuando iniciaron el último largo. En ese momento el equipo liderado por Juan Zunzunegui apretó para completar un buen final de regata que le permitió quedarse a seis segundos de Santurtzi. Ese empuje final es un buen sabor de boca con el que irse y les permitió ganar por seis segundos a Ares (últimos ayer) y quedarse a solo cuatro segundo de Lekittarra que debería ser otro de los equipos con los que peleará durante la Liga. Pero Chapela no puede irse preocupada de este estreno sino esperanzada.

Dominio desde el inicio

En la pelea por la bandera, la primera de la temporada Orio dominó prácticamente desde la ‘txanpa’ inicial marcando los mejores registros desde la primera de las cinco ciabogas que debieron realizar las embarcaciones en un campo en el que sopló un leve viento que no alteró el desarrollo de la prueba.

Como se esperaba, los cuatro botes de la tanda de honor fueron los más fuertes de la jornada. A la estela de Orio, Zierbena y Donostiarra fueron segunda y tercera separadas por solo 4 centésimas a favor de a embarcación vizcaína.

Tampoco hubo sorpresas en el resto de posiciones. Getaria y Hondarribia se confirmaron como posibles alternativas a entrar en el lote de las cuatro mejores mostrándose un peldaño por encima los otros seis rivales, probablemente destinados a pelear por la permanencia.

El próximo fin de semana la Liga Euskotren celebrará sus primeras regatas en aguas vascas. El sábado será el turno de la Bandera de Bilbao, en la ría del Nervión en la modalidad de contrarreloj, y el domingo de la Bandera Petronor, en aguas de Zierbena.