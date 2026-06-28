Los canarios mandan en la Copa de España

Con dominio canario comenzó en aguas de la ría viguesa, la tercera Copa de España de Kayak de Mar, clasificatoria para el Europeo de Kayak de Mar, que se celebrará en la localidad francesa de Brest. En total unos 500 palistas de 56 clubes de 14 comunidades autónomos convertían a partir de las nueve de la mañana a las instalaciones de la ETEA en gran campo de regatas, con un gran ambiente… de piragüismo, deporte que actualmente es el que domina en el medallero olímpico en nuestro país y que tiene un trato muy especial, en la Semana Abanca, y un gran aficionado al alcalde de la ciudad olívica: Abel Caballero.

Primero competían las categorías más jóvenes, caso de los infantiles… que dejarían paso a los participantes (más de dos centenares) en la competición reina: los 15 Kilómetros, que comenzaba al filo con sucesivas salidas al filo de la una y media de la tarde; en las cuales se daban los siguientes vencedores y vencedoras: Iriome Nieves de Marlines de Lanzarote lograba el primer oro… sin el segundo oro en juego para un compañero isleño: Tobías Locrille.

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Categorías femeninas

Tras ellos en las categorías femeninas de cadete para Daniela Colleda del Silla e Irene Roca del Real Club Náutico Gran Canaria. Los siguientes oros eran para Julian Stmary también de Canarias y el otro para el asturiano, el gran Walter Buzan. De ahí al final los mejor parados eran los palistas del Náutic de la Vila Joiosa alicantino y los Amigos del Piragüismo de Canarias. Como cierre, se celebrara un animadísimo acto de entrega de medallas de la primera jornada. Para el domingo, segunda jornada en Vigo, entre las que destaca la competición de cierre, que con 6 Km comenzará al filo de las doce de la mañana; en la estarán cuatro centenares de palistas, en busca de lograr una plaza para el Europeo de la especialidad, que se celebrará en aguas francesas de Brest.