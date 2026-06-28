Balaídos regala una mañana inolvidable a los finalistas de la Vigo Cup

Once años después, justo cuando el verano de 2015 se iniciaba la reforma por fases de Balaídos, el estadio municipal vigués volvió a abrir sus puertas al fútbol base de la Vigo Cup. “Ya pueden decir que han jugado en Balaídos”, comentaban dos orgullosos padres por la hazaña de sus vástagos. Y no eran los únicos. El coliseo vigués recuperó su lugar en el fútbol formativo para alegría de la cantera local, que pudo pisar el césped donde jugadores como Iago Aspas ha forjado su leyenda.

Y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, presentes en las finales, entendió que el éxito dominical de Balaídos debe tener continuidad en los siguientes veranos.

El Celta benjamín celebra su victoria. / Alba Villar

Las finales, según datos de la organización, reunieron a 570 futbolistas (248 de fútbol 11), una movilización nunca antes vista en los duelos decisivos de la Vigo Cup en el estadio. Y los dos equipos finalistas del Celta también se estrenaron en el césped del coliseo.

Infantil

La ED Val Miñor hizo buenos los pronósticos. Le costó, porque la UD Santa Mariña se defendió con orden y asustó al contragolpe, pero acabó imponiéndose por la mínima (1-0).

A menos de cuatro minutos para el final, Alejandro Uceira remataba de cabeza un saque de esquina, el balón rebotaba en un zaguero y quedaba muerto a los pies del propio jugador del Val Miñor, que marcaba de disparo raso de derecha.

La última final Sub-14 en Balaídos también había contado con el once nigranés, aunque en 2015 los penaltis evitaron su triunfo. El conjunto que dirige Borja Rodríguez da a la entidad valmiñorana su tercer título en fila tras una fantástica temporada en División de Honor gallega infantil: subcampeones gallegos por detrás del Deportivo y por delante del Celta.

En la final Plata, el Santa Mariña B se impuso al Arenas de Alcabre (2-0). Y en la Bronce, el San Miguel derrotó al Peñasco B (1-0).

Imagen de Balaídos con los equipos finalistas. / Alba Villar

Cadete

El Coruxo A revalidó título a costa del Colegio Hogar. Si en 2025 se impuso en Navia por 3-0 al Rápido de Bouzas, esta vez calcó el marcador, con tantos de Luky, por la escuadra, Saúl Valle aprovechando un error del guardameta rival, y de Dani Rey en perfecto contragolpe.

En la final Bronce, primer partido de la mañana, el San Miguel ganó 5-4 en los penaltis al Alertanavia B tras acabar el tiempo reglamentario en tablas (1-1). Buena actuación de ambos porteros (Isaac Pérez, del San Miguel, e Iván Pérez, del Alertanavia, y decisivo tanto de Mateo Fernández en la segunda tanda de la muerte súbita. En la final Plata, el Rápido de Bouzas B venció por 1-0 (Marco, de falta) al Racing de Castrelos A

prebenjamín. Sorpresa... o no. Porque el Alertanavia A ganó 2-0 al Victoria A, campeón Sub-7 la pasada Vigo Cup y en diciembre ganador del Torneo de Nadal Concello de Vigo. Pero es que dos golazos, de Sergio Jerez y de Mario Misa -éste, de gran chut lejano-, unidos a las buenas paradas de Leo, tumbaron al equipo de Coia, que lo intentó con varias ocasiones de Teo y Hugo.

El Alertanavia prebenjamín, con su trofeo. / Alba Villar

Las otras finales también se jugaron al tiempo, con locura de la afición en la grada, animando por sectores y vitoreando cada gol… y fueron muchos. Así, el Casablanca ganó la de Plata (3-1 al Victoria B) y el San Miguel la de Bronce al Alertanavia B (3-2).

Precisamente al San Miguel se le quedó un domingo imborrable: llegó a tres finales C (Bronce), una de fútbol 8 (prebenjamín) y dos de fútbol 11 (infantil y cadete) y ganó las tres

Benjamín

El Celta retuvo el título en una categoría que es de su aplastante dominio por méritos propios. El conjunto celeste se impuso al Santa Mariña A (3-0) con doblete de Pol Bueso (los goles que abrieron y cerraron la final) y un tanto de Yassin Cherkaqui.

El Val Miñor infantil, en la entrega de trofeos. / Alba Villar

Los tantos del equipo A celeste llegaron en los cinco minutos finales, todos seguidos y tras un afortunado primer gol… que compensó hasta cuatro disparos célticos a la madera.

El Celta es campeón benjamín (Sub-10) desde 2015, precisamente el último año del anterior ciclo de la Vigo Cup en Balaídos, con el único paréntesis de 2020, sin torneo por la pandemia.

Las otras finales: Rápido de Bouzas C-Celta Academy B (2-1) en Plata Casablanca-Arenas de Alcabre B (4-1) en Bronce

El Teis A femenino, tras recibir su trofeo. / Alba Villar

Alevín

El Celta B retuvo el título con sufrimiento (0-0 en los veinticinco minutos de juego) y en los penaltis (5-4, como ante el Celta A).

El Areosa tuvo su oportunidad en el séptimo penalti, tras atajar su portero Nico el lanzamiento céltico, pero el chut del jugador areosista se fue alto. Y en la octava tanda marcaba el céltico Abel para a continuación hacer Pablo, arquero celeste, su tercera y decisiva parada.

Las otras dos finales, para Coya A (3-0 al Victoria C, final Plata) y la UVCD Candeán (Bronce, 1-0 al La Guía B).

El Celta alevín posa con el alcalde.

Femenino

El CD Teis A y el Domaio CF volvieron a firmar tablas (1-1 el sábado en la liguilla de Navia, 0-0 en Balaídos), por lo que esta vez los penaltis decidieron que la Vigo Cup femenina se quedase en la ciudad (3-1). El Teis cuenta con gran parte del equipo que la temporada pasada fue campeón del torneo veraniego con la casaca del Casablanca.

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El CD Valladares ganó 3-2 al Lóstrego en la final Plata y el Teis B se impuso al C en los penaltis en la Bronce.