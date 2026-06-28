Apoteosis final en Balaídos

Desde las 9:00 horas, el estadio de Balaídos recibirá, once años después, las finales de la Vigo Cup, ahora por vez primera de fútbol 8 en lugar de fútbol 7, además del fútbol 11. El evento, que patrocina el Concello a través de la Fundación VIDE, alcanzará en una sola mañana cifras de récord histórico. Porque nunca el santuario del celtismo había vivido en una mañana de Vigo Cup tantas finales. Serán dieciocho, doce de fútbol 8 (prebenjamín, benjamín, alevín y femenina), que se decidieron este sábado, y seis de fútbol 11 (infantil y cadete), definidas el viernes.

Infantil

La ED Val Miñor y la UD Santa Mariña buscan (11:30 horas, Youtube) el título Sub-14 del torneo internacional de fútbol base. La última vez que Balaídos albergó esta final el Maia Lidador luso se impuso al Val Miñor B en la tanda de penaltis. Para el club de Nigrán es éste el tercer año consecutivo que los vigueses se plantan en la final. Y las dos anteriores las ganaron.

Desde la pandemia, el Areosa se impuso de 2021 a 2023 y la ED Val Miñor tomó el testigo. La última vez que el Santa Mariña levantó el trofeo fue en 2019. El Val Miñor llega a la final con seis victorias en otros tantos partidos, 57 goles a favor y uno en contra. El Santa, también con seis triunfos y un balance de 38-0. Además, la final bronce está prevista para las 10:30 (Peñasco B-San Miguel) y la plata a las 11:00 (Arenas-Santa Mariña B).

Imagen de uno de los partidos de ayer en Navia. | ALBA VILLAR

Cadete

La final Oro entre Coruxo A y Colegio Hogar (10:00 horas, Youtube) cruza a dos equipos que calcaron la fase de grupos (dos triunfos, un empate y un 8-1 en el balance goleador, aunque los de O Vao luego fueron más contundentes (tres victorias, 9-0 en goles) mientras los colegiales ganaron 2-0 en octavos y pasaron en los penaltis en cuartos. El Hogar vuelve a la final cadete (Sub-16) ocho años después, dispuesto a ganar otra vez. La final bronce, a las 9:00 horas (San Miguel-Alertanavia B); la plata, a las 9:30 (Racing de Castrelos A-Rápido de Bouzas B).

Prebenjamín

Una tarde llena de pasión y emoción en As Relfas acabó con el Victoria A y el Alertanavia A asegurando su plaza en la final Oro del campeonato (12:00, Balaídos).

La SD Victoria, por trayectoria -campeones en diciembre del Torneo Concello de Vigo de Nadal y hace un año del Sub-7 de la Vigo Cup-, ya apuntaba a favorito y así ha sido. Apeó sucesivamente a Moledo (9-1), Apóstol (6-3) y Rápido de Bouzas (4-3). El Alertanavia, que aterrizó directo en cuartos, batió al Santiaguiño de Guizán (3-1) y al Casa Paco (5-0). El año pasado, el último del fútbol 7, en Sub-8 había ganado el Santa Mariña. Además, el sábado definió las finales Plata (12:00, Casablanca-Victoria B) y Bronce (12:00, San Miguel-Alertanavia B)

Benjamín

A las 12:30 horas (Youtube) el Celta defenderá el título, esta vez con el A. Pasó por encima del A del Rápido de Bouzas (3-0), del Victoria A (5-2) y del Rápido de Pereiró (5-1). Su rival será el Santa Mariña A, que tras la polémica de la fase de grupos relevó a su cuerpo técnico. Los de Cabral ganaron en los cruces al Alertanavia (7-0), al Coruxo A (5-3), San Esteban (5-0) y Areosa (6-0).Tampoco se libró ayer de la polémica esta categoría porque el Pereiró protestó porque el Celta utilizase a un mismo portero con sus dos equipos: primero el B y luego el A, pero la organización no vio motivo para la sanció. Rápido de Bouzas C-Celta Academy B (Fase Plata) y Casablanca-Arenas de Alcabre B (Fase Bronce), las otras finales también a las 12:30.

Alevín

El Celta B, que en los octavos de final en Cotogrande tumbó al Celta A en los penaltis (1-1 y 5-4), jugará la final (13:00 horas contra el A del Areosa). Los celestes ganaron todo lo demás con facilidad a costa de CD Cabral (5-0, dieciseisavos), Coruxo A (5-1, cuartos), y CD Choco A (7-1, “semis”).

Los areosistas, por su parte, fueron quemando etapas de más a menos: 10-0 al Santa Mariña C, 2-0 al Bouzas B, 4-2 sobre el Alertanavia A y un apretado 1-0 al Rápido de Pereiró A. Las otras dos finales, todas a las 13:00 horas, Coya A-Victoria C (Fase Plata) y La Guía B-UVCD Candeán (Bronce

Femenino

El CD Teis A y el Domaio CF disputarán la Final Oro (12:30). Tras cuatro de los cinco partidos, se convirtieron en los finalistas porque el CD Valladares, tercero, ya no pudo alcanzarlas. Tres victorias y un empate, precisamente entre ellos (1-1) y a la final. Después, otro triunfo para ambas escuadras y liderato, por diferencia general de goles, para el Teis A.

El Domaio, pese a su descenso de 3ª RFEF a 1ª Futgal, cuenta con varias jugadoras con experiencia en categoría nacional.

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La Final Plata la disputarán CD Valladares y Lóstrego (12:00), mientras que la Bronce la jugarán Teis B y Teis C (13:00).