La trainera de la ilusión: Chapela-Wofco afronta este domingo su histórico estreno en la ACT

La magia de las primeras veces. En eso piensan los remeros de Chapela, sus amigos, familiares y numerosos vecinos que preparan ilusionados la mochila, como estudiantes a punto de iniciar la excursión el fin de curso, para asistir este domingo en un escenario inusual (el embalse de Buitrago del Lozoya en la Comunidad de Madrid) al histórico estreno de la trainera de Arealonga en la Liga Eusko Label (la ACT de toda la vida).

Queda ya lejos el pasado septiembre cuando el equipo liderado por Juan Zunzunegui coronó una temporada espléndida en la Liga Gallega con el posterior ascenso a la máxima categoría de las traineras. Llegaban así a donde reman los nombres míticos, donde se mide la élite de esta modalidad, a los campos de regatas abiertos al mar en los que cada palada es una aventura incierta. Pasada la resaca festiva llegaron los meses de trabajo silencioso. En el mar y en los despachos. Había que preparar un equipo solvente, pero también adaptar las cuentas y la compleja logística a la exigencia de una competición como ésta, a los continuos viajes al País Vasco, al desgaste que para un club modesto como Chapela supone enfrentarse a un reto así. Meses duros dentro y fuera del agua, tiempo de aprendizaje para remeros y para directivos con la idea de llegar a este último fin de semana de junio en condiciones de dar la cara ante las traineras más importantes del Cantábrico.

La trainera de Chapela-Wofco, en el agua en Arealonga. / Pedro Mina

A sus cincuenta años recién cumplidos Juan Zunzunegui vive la situación con su calma natural. Su llegada hace años después de mucho tiempo en el País Vasco cambió la historia de Chapela que bajo su gobierno ha ido creciendo hasta convertirse en la mejor trainera masculina de Galicia (algo que también puede trasladarse a la categoría femenina). Entrenador y remero al mismo tiempo, a estas alturas del cuento es difícil que se le acelere el pulso a quien ha vivido mil aventuras en el agua. Primero en el remo olímpico, luego en la élite de las traineras, ahora en casa haciendo crecer un equipo que necesitaba a un agitador como él. Reconoce que el comienzo de la temporada siempre invita al nerviosismo pero no detecta nada especial a su alrededor: «La tensión habitual de un comienzo de temporada. Lo único en lo que notas el cambio es que para muchos es algo nuevo, para remeros, directivos, gente del club…hay que ir normalizando todo».

En el bote de Chapela-Wofco la mayoría de remeros se asomará por primera vez a la Liga ACT pero Zunzunegui resta peso a esa circunstancia porque «la mayoría ya nos hemos medido a esos mismos remeros en algún Campeonato de España de traineras, en bateles, en trainerillas…tenemos referencias y hemos sido competitivos contra ellos. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. En el equipo también hay gente que ya ha estado en ACT por eso no advierto nada especial en estos días previos a comenzar la temporada».

Desgaste personal

Como le sucede a todos los equipos gallegos, Zunzunegui más que a los rivales le teme a los obstáculos que puedan impedirle dar lo mejor de la trainera. Y volvemos al esfuerzo físico y económico que tienen que hacer los equipos gallegos que se comen tremendos viajes durante todos los fines de semana del verano para competir contra clubes más poderosos, con más recursos y que, aún por encima, compiten en casa o a poca distancia de sus pueblos: «El desgaste físico es normal y no es algo que me inquiete, pero sí preocupa más el personal. Al final estamos fuera de viernes a domingo todos los fines de semana. Los remeros tienen sus familias, sus trabajos, sus vidas y existe una erosión evidente para los deportistas y para el club. Por eso estamos haciendo equilibrios para intentar estar menos tiempo fuera. Para que el gasto económico y el personal sean menores». Solo en dinero y viajes Chapela arranca con 50.000 euros de gastos más que todos sus rivales.

Los remeros preparan la trainera, ya serigrafiada con los logos de la Liga Eusko Label. / Pedro Mina

La Liga ACT impone una restricciones en la composición de las traineras pensadas para que no se imponga en talonario de los equipos más poderosos y se potencia al remero de casa. Esta temporada en el bote siempre tiene que haber seis canteranos o bien cinco canteranos y dos «propios» que son los remeros que al menos llevan tres años en el equipo. Eso deja menos espacio para los fichados a golpe de talonario. Chapela-Wofco cumple de sobra con las exigencias de la competición. En su composición abunda el producto local. De las seis caras nuevas que presenta el equipo solo una, el vigués David Martínez, es «no propio». Han subido canteranos formados en la base y la trainera presenta una mayoría aplastante de remeros formados en Arealonga o que han pasado ya el tiempo necesario dando paladas para el equipo naranja. Zunzunegui lo celebra: «Es un buen síntoma y además nos permite hacer cambios en un fin de semana sin romperse mucho la cabeza para cumplir los cupos. Vamos muy bien en ese sentido».

Noticias relacionadas

Luego el agua dictará sentencia. En esta categoría volverán a enfrentarse a campos de regata en mar abierto, retorcidos, cambiantes, hostiles en muchos sentidos. Al entrenador y remero no es algo que le preocupe: «Cuando hemos tenido que remar en condiciones similares lo hemos hecho bien. Me preocupa más que demos nuestro nivel, que hagamos regatas completas porque eso es lo que nos va a dar puntos y confianza. Luego, si en la clasificación vas mal prefieres esta clase de regata porque pasan cosas y pueden darse resultados más extraños que te puedan favorecer». Quiere comenzar bien porque entiende que eso facilitará las cosas según se vaya desarrollando una liga tan extenuante: «Es importante verte en ese grupo de traineras que van a pelear contigo, ponerte por encima con algún punto porque eso te permite manejar la situación con más calma». Este fin de semana la ACT se lleva el estreno a un embalse madrileño con el objetivo de ganar mercados. En Chapela no les preocupa mucho: «Bueno, es una situación nueva para todos y en principio de igualdad. Está bien porque acudirá mucha gente al estreno por la ilusión que se ha generado en torno al club».