Rubén Blanco jugará en el Yokohama Marinos de Japón

El portero mosense Rubén Blanco jugará la próxima temporada en el Yokohama Marinos japonés, según anunció el Girona, club al que pertenecía desde el pasado mercado invernal.

Blanco, de 30 años, llegó a Montilivi el 10 de febrero, después de rescindir su contrato con el Olympique de Marsella, para cubrir la baja por lesión de Ter Stegen. El cuadro francés era su segunda estación de paso tras pasar toda su carrera en el Celta.

El guardameta gallego acumulaba casi dos años sin jugar un partido oficial con el equipo francés y se marcha ahora del Girona sin haber llegado a debutar en estos meses complicados para el cuadro catalán.

En el comunicado emitido ayer el Girona agradece el compromiso, la dedicación y la profesionalidad de Blanco y destaca que estos meses ha aportado «experiencia, implicación y trabajo dentro del vestuario».

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El ex portero del Celta, con el que disputó 142 partidos entre 2012 y 2022, seguirá ahora su carrera en el fútbol asiático.