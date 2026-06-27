Raúl Fernández se gana la renovación con Aprilia ganando en Assen

Puede, sí, que mañana (14.00 horas, DAZN), en el auténtico Gran Premio de los Países Bajos, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se reivindique y gane la carrera larga, grande. Puede. De momento, hoy, en la prueba al 'sprint', 'Bezz' ha fracasado estrepitosamente, como en los nueves sábados anteriores de esta temporada, y acusado la presión que el catalán Marc Márquez (Ducati) lleva ejerciendo sobre él en los últimos tres grandes premios, donde ha reducido la distancia de 102 puntos que les separaban al salir de Mugello a los 42 con los que afrontarán la carrera de mañana domingo en la 'catedral' del motociclismo.

"Había que minimizar pérdidas, había que estar cerca de los de delante y, si era posible, cosa muy, muy, complicada en Assen, donde la Aprilia está demostrando ser, con mucho, la más rápido, estar pegadito a Marco (Bezzecchi) y Jorge (Martín)", comentó 'Il Cannibale', que acabó sexto y solo perdió dos puntos con respecto a Bezzecchi, cuando debieron ser muchos más. "Lo dije ayer y lo repito hoy, en Assen estaba claro que Marco debía y podía sumar los 37 puntos de las dos victorias. Todo lo demás es una sorpresa".

Y la sorpresa se ha cumplido, al menos hoy, desde luego. La carrera empezó con 'Martinator' dominando la prueba, pero enseguida llegaron las dos Aprilia 'satélites', del equipo norteamericano de Trackhouse, pilotadas de maravilla, con una determinación total y una habilidas suprema por el español Raúl Fernández, que acabaría logrando magistralmente su segunda victoria al 'sprint' (la primera fue, nada más y nada menos, que en Mugello), y el japonés Ai Ogura, el chico de moda que, incomprensiblemente, se irá a Yamaha la próxima temporada.

Marco Bezzecchi y su Aprilia habían dominado los entrenamientos previos a la prueba al 'sprint' y, sin embargo, en carrera ha fracasado en su intento de abrir más hueco con respecto a Marc Márquez en el Mundial de pilotos.

Nadie, absolutamente nadie, inquietó a Raúl Fernández a lo largo de las diez últimas vueltas. Ogura ni se le acercó y Fabio Digiannantonio, la único Ducati en la pelea por la victoria, tuvo que conformarse ("estoy tremendamente feliz, muy feliz, aquí la Aprilia se está mostrando intratable") con la tercera plaza, con la que sigue metido en el pelotón de favoritos por el título.

Mundial apretado

"Solo puedo decir que estoy muy contento y orgulloso por mí trabajo pero, sobre todo, por la felicidad que tanto Ai como yo provocamos en nuestro equipo, que se lo merece todo", comentó Raúl Fernández. "No sé que será de nosotros mañana, en la carrera larga, pero hoy hemos demostrado poder estar delante con mucha solvencia. Ya llevo dos 'sprint' y eso es una demostración de que vamos progresando", terminó diciendo el piloto español, que aún no ha renovado por el 'team' Trackhouse de Aprilia, aunque, al parecer, está todo atado y bien atado.

Por lo que hace referencia a la lucha por el liderato del Mundial de pilotos, 'Bezz' ha perdido, sin duda, otra nueva oportunidad de aumentar, de forma espectacular, su ventaja con respecto a sus perseguidores, especialmente el siempre temido Marc Márquez. El nueve veces campeón del mundo realizó la carrera que había pronosticado, lejos de la posibilidad de subirse al podio, pero marcando a su más directo adversario, con quien solo ha perdido dos puntos más, pasando de 40 a 42, cuando Assen no es uno de sus trazados favoritos.

Carrera al 'sprint': 1. Raúl Fernández (Aprilia), 20 minutos 06.310 segundos; 2. Ai Ogura (Aprilia), a 0.362 segundos; 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 1.131 segundos; 4. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 2.161 segundos; 5. Jorge Martín (Aprilia), a 4.591 segundos y 6. Marc Márquez (Ducati), a 4.801 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marco BEZZECCHI (Italia), 186 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España), 177; 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 164; 4. Marc MÁRQUEZ (España), 144 y 5. Ai OGURA (Japón), 143.