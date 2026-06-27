Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Familia de Marín desaparecidaArchivo causa contra JácomeTraspaso AP-9Adjudicación Armón de SalvamentoApuñalamiento en VigoEnma LópezCondenada por injurias en Vigo
instagramlinkedin

Piragüismo

Mateo Lago conquista el oro junior en el Europeo de maratón

El pontevedrés logró el bronce el jueves en la prueba corta

Mateo Lago. con su medalla de oro. | FDV

Mateo Lago. con su medalla de oro. | FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Vigo

Mateo Lago redondeó a lo grande el estreno con la selección española junior en el Campeonato Europeo de Piragüismo Maratón.

Tras un excelente inicio de competición con un tercer puesto en la modalidad maratón corta, el piragüista de Pontevedra remató su actuación al ganar el oro en la modalidad larga de la misma categoría.

Un tiempo de 1:16:33 fue suficiente para que superara al portugués Gabriel Fernández (1:17:12) y al rumano Eduard Stoian (1:17:23) y se proclamara campeón europeo junior de maratón en la ciudad rumana de Pitesti.

Este resultado cierra la participación del palista de la Escola Piragüismo Cidade de Pontevedra en el Campeonato Europeo con dos medallas. Jaime Duro, que ganó el oro el jueves en la categoría absoluta, podría ampliar el palmarés porque el domingo compite en C2 junto a Manuel Garrido.

Noticias relacionadas

Tono Campos, que competirá este sábado en la final de C1, también tendrá opciones de subir al podio y el domingo saldrá a competir en la prueba de C2 con el palista de Cuntis, Diego Romero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Retienen un bus con una treintena de portugueses que regresaban de O Corpiño por el positivo de su conductor
  2. Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor
  3. La hija de Alexandre Bóveda no acudirá a la inauguración de la exposición del cuadro de Castelao
  4. El Congreso aprueba en pleno la transferencia a Galicia de la AP-9
  5. El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
  6. La Academia de Hollywood invita al gallego Oliver Laxe y a parte del equipo de «Sirat» a formar parte de la entidad y votar en los Óscar de 2027
  7. Una niña de 10 años se golpea la cabeza tras romperse la tirolina de un parque en Vigo
  8. Detenidos los atracadores que robaron a punta de pistola 57.000 euros de un banco en Pazos de Borbén

La Audiencia Provincial de Ourense condena a siete años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a otro

La Audiencia Provincial de Ourense condena a siete años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a otro

La saturación empeora la percepción social del turismo: los gallegos le dan un aprobado raspado

La saturación empeora la percepción social del turismo: los gallegos le dan un aprobado raspado

El festival Nigranjazz cumple 20 años como referente nacional

El festival Nigranjazz cumple 20 años como referente nacional

La procesión del San Paio desborda la Calvo Sotelo en su día grande

La procesión del San Paio desborda la Calvo Sotelo en su día grande

La brecha demográfica se agranda: las muertes doblan en O Morrazo a unos nacimientos en su mínimo histórico

La brecha demográfica se agranda: las muertes doblan en O Morrazo a unos nacimientos en su mínimo histórico

La trainera de la ilusión: Chapela-Wofco afronta este domingo su histórico estreno en la ACT

La trainera de la ilusión: Chapela-Wofco afronta este domingo su histórico estreno en la ACT

Esteban Batallán, trompetista, medalla Castelao 2026: «La perseverancia, el trabajo y la ilusión me han llevado hasta aquí»

Esteban Batallán, trompetista, medalla Castelao 2026: «La perseverancia, el trabajo y la ilusión me han llevado hasta aquí»

Manuel Esteban, escritor: «El Vigo de mis novelas es contradictorio»

Manuel Esteban, escritor: «El Vigo de mis novelas es contradictorio»
Tracking Pixel Contents