Piragüismo
Mateo Lago conquista el oro junior en el Europeo de maratón
El pontevedrés logró el bronce el jueves en la prueba corta
Redacción
Mateo Lago redondeó a lo grande el estreno con la selección española junior en el Campeonato Europeo de Piragüismo Maratón.
Tras un excelente inicio de competición con un tercer puesto en la modalidad maratón corta, el piragüista de Pontevedra remató su actuación al ganar el oro en la modalidad larga de la misma categoría.
Un tiempo de 1:16:33 fue suficiente para que superara al portugués Gabriel Fernández (1:17:12) y al rumano Eduard Stoian (1:17:23) y se proclamara campeón europeo junior de maratón en la ciudad rumana de Pitesti.
Este resultado cierra la participación del palista de la Escola Piragüismo Cidade de Pontevedra en el Campeonato Europeo con dos medallas. Jaime Duro, que ganó el oro el jueves en la categoría absoluta, podría ampliar el palmarés porque el domingo compite en C2 junto a Manuel Garrido.
Tono Campos, que competirá este sábado en la final de C1, también tendrá opciones de subir al podio y el domingo saldrá a competir en la prueba de C2 con el palista de Cuntis, Diego Romero.
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