Giro de guion en el Madrid de basket: Scariolo, cerca de ser destituido

La mala temporada del Real Madrid ha provocado una multitud de cambios en la sección. Desde los despachos hasta la propia plantilla. Aunque la figura del entrenador, Sergio Scariolo, parecía intocable gracias al voto de confianza de Florentino Pérez, todo ha saltado por los aires con la reestructuración en los dirigentes del baloncesto y podría ser destituido en los próximos días.

La derrota en cuartos de final de Liga Endesa ha dinamitado el verano blanco. El resultado en Euroliga fue realmente bueno, alcanzando la final contra Olympiacos y compitiendo hasta el final con una plantilla sin pívots. Pero los resultados nacionales han solapado todo el trabajo bien hecho en Europa y no acaban de ver claro que Scariolo sea capaz de devolver al equipo donde se merece.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / ACB Photo - Victor Carretero

Desde Madrid aseguran que el italiano podría estar viviendo sus últimas horas como entrenador blanco. Este mismo lunes se decidirá el próximo director deportivo, después de que Sergio Rodríguez y Martynas Pocius presentaran su dimisión. El regreso de Juan Carlos Sánchez, responsable de la sección desde 2010 hasta la temporada pasada, ha provocado también la salida de Paco Robles.

La idea es que Alberto Herreros regrese como director deportivo y Rudy Fernández sea su adjunto. Antes de que Florentino Pérez metiera mano y optara por darle una segunda oportunidad a Scariolo, se habían barajado diferentes nombres para sustituirlo, como Pablo Laso, Tiago Splitter o Dimitris Itoudis. A día de hoy, el mercado de entrenadores se ha movido mucho y pocos quedan libres o sin proyecto.

Rudy Fernández se unirá a la dirección deportiva del Real Madrid / EFE

Están siendo días muy movidos en la capital, también en cuanto al proyecto deportivo. No se espera una transformación total de la plantilla, aunque jugadores como Trey Lyles o David Kramer no vayan a seguir. Además, se deberá buscar a un recambio para Usman Garuba, que se lesionó de gravedad en la Final Four de la Euroliga y estará toda la próxima temporada de baja.

Los posibles fichajes blancos este verano

Los dos nombres que más están sonando para reforzar el equipo son los de Juancho Hernangómez y Jaime Pradilla. Ambos españoles tienen contrato con sus respectivos equipos y se deberá negociar o abonar la cláusula (en el caso de Pradilla). "El equipo que más quiere a Juancho es el Panathinaikos, y el equipo en el que Juancho más quiere estar es el Panathinaikos. Eso está muy claro", respondió el club griego a los rumores.

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Horas decisivas en el Madrid de baloncesto, que todavía no se ha movido en el mercado cuando muchos ya están cerrando la plantilla. La restructuración de la sección y las elecciones a la presidencia han pospuesto una planificación necesaria tras lo visto este curso. No será el verano más tranquilo que se recuerda en la capital, precisamente.

Fuente: Sport