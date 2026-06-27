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MUNDIAL 2026

De la Fuente teme haber perdido a Yeremi Pino por todo lo que queda de Mundial

El seleccionador español ha valorado de manera positiva el segundo triunfo consecutivo de su selección en el Mundial

MEX6788. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- El seleccionador de España, Luis de la Fuente (d), reacciona este viernes, previo a un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

MEX6788. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- El seleccionador de España, Luis de la Fuente (d), reacciona este viernes, previo a un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco / Francisco Guasco / EFE

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Jaume Marcet

Sin brillo pero con efectividad y volviendo a dejar la portería a cero. España supera la primera fase con un empate y dos triunfos que le permiten soñar con llegar lejos en esta Copa del Mundo.

El seleccionador español se ha mostrado satisfecho con el triunfo de la selección (0-1) ante Uruguay: "Ha sido un partido que nos ha puesto a prueba otra vez más, hemos jugado partidos de intensidad y exigencia, pero el equipo siempre responde y hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido"

GR6105. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona este viernes, un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

GR6105. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona este viernes, un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco / Francisco Guasco / EFE

Sobre la dureza e intensidad extrema de los uruguayos, el seleccionador no ha querido incidir demasiado: "También hay que adaptarse a ello, por lo demás estamos muy contentos y encantadísimo con todos los jugadores".

A España le ha costado adaptarse al juego del equipo de Marcelo Bielsa y la agresividad charrúa: "Hoy ni siquiera era fácil dar tres o cuatro pases seguidos porque eran una presión asfixiante. Cuando hemos podido combinar lo hemos hecho pero evidentemente había faltas e interrupciones y cortaba el ritmo del juego. Entonces creo que hemos interpretado muy bien las necesidades del partido aunque hemos tenido que sufrir en defensa".

Los jugadores de España celebran el gol de Álex Baena

GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- Jugadores de España celebran un gol de Álex Baena (d) este viernes, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco / Francisco Guasco / EFE

El único pero que ha puesto De la Fuente al partido ha sido lo que ha sufrido el extremo del Crystal Palace Yeremi Pino: "Lástima de la lesión de Yeremy y ya veremos a ver qué de qué grado es pero la verdad que muy contentos por el partido". Posteriormente en la rueda de prensa explicó que teme que tenga la clavícula rota y esto suponga perder al extremo por lo que queda de Mundial. También explicó que Nico Williams ha terminado con molestias musculares.

El partido ha resultado tan igualado como poco brillante pero De la Fuente lo ha dado por bueno:"El gol ha sido justo para ganar, hay partidos que hay que ganar de esta manera".

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Respecto al cruce de dieciseisavos, como era previsible, el seleccionador español no se ha decantado por Austria o Argelia: "No tengo ninguna preferencia, el que toque será bienvenido. Lo que tenga que venir vendrá".

Fuente: Sport

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