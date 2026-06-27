Definidas las finales en fútbol 11

El Gran Sábado del fútbol 8 será una jornada histórica para la Vigo Cup, porque otorgará billetes doce finales (Oro, Plata y Bronce de prebenjamín, benjamín, alevín y femenina) este domingo en el estadio de Balaídos, tras decidirse las finales de fútbol 11 este viernes, con el cuadro cadete no exento de polémica en el Meixoeiro. Veinticuatro billetes (dos por final), en juego.

Infantil

La ED Val Miñor, vigente campeona de la Vigo Cup (derrotó por 3-0 al Coruxo en 2025) disputará la final dominical en Balaídos (11:30 horas) para intentar revalidar el título. En Cotogrande, el cuadro del Val Miñor se comportó como una auténtica apisonadora. En octavos batió al Celta Academy Pensilvania (14-0), en cuartos se impuso al Coruxo (4-1) en la repetición de la final de doce meses atrás y en semifinales goleó al Areosa (4-0). Por la parte alta del cuadro, Fursan Hispania y Santa Mariña llegaron al choque decisivo en el Federativo de Coia, con triunfo para los de Cabral por 0-1. El Santa había ganado antes al Celta Academy (5-0) en octavos y a la AD Lavadores en cuartos (4-0).

Cadete

En el campo del Meixoeiro, y tras haber eliminado a Fursan Hispania en los penaltis (0-0 y 5-4) y a Alertanavia A (2-1), respectivamente, Leixoes y Areosa buscaban una plaza en semifinales. Pero su cruce acabó en tangana tras una entrada fuerte y el posterior enganchón entre jugadores, siendo necesaria la presencia de agentes de la Policía Local y Policía Nacional. Ambos equipos fueron expulsados del torneo. El Colegio Hogar, que venció sucesivamente a Arenas de Alcabre A (2-0) en octavos y al Coruxo B en los penaltis en cuartos (0-0 y 3-2), avanzó directamente a la finalísima de Balaídos. Por arriba, en el Baltasar Pujales, al choque decisivo llegaron la UD Comesaña y el Coruxo A. Y metió la cabeza en la final contra el Colegio Hogar el cuadro de O Vao (0-4), que en octavos batió al Santa B (3-0) y en cuartos al Santa A (1-0). Precisamente el Coruxo es el actual detentor del título.

Partido de la Vigo Cupo de categoría Infantil entre el Peñasco A y el Nieto B. / MARTA G. BREA

Minis

La única categoría sin marcador. Saltarán al terreno de juego por el placer de jugar ocho equipos y casi un centenar de jóvenes valores de Coruxo FC, Victoria, La Guía, Rápido de Bouzas, Peñasco, Colegio Hogar y Santiaguiño de Guizán, éste con dos equipos.

Prebenjamín

Ocho grupos. Siete de ellos de cuatro equipos y uno de tres. Ocho campeones invictos: los A de Rápido de Bouzas, Santa Mariña, Victoria, Alertanavia, Peñasco y Guizán, amén de Matamá y Colegio Apóstol. El más goleador, el Apóstol (31 tantos); la única zaga triunfante, la del Santiaguiño de Guizán (ni un gol en contra). Y hoy tocan los cruces, todos en As Relfas (Sárdoma). Por la parte alta de los octavos de final de la Fase Oro, Bouzas A-Coya (12:00) y Santa A-Bouzas B (12:00). Para elegir otros dos cuartofinalistas, Victoria A-Moledo y Apóstol Lavadores, ambos a las 11:15. En la parte baja del cuadro, Matamá-Casa Paco y Peñasco A-Pereiró, ambos a las 10:30. Y abriendo la jornada, Santiaguiño de Guizán A-Coruxo (9:45), cuyo vencedor se medirá en cuartos al Alertanavia (17:30), único que se ha librado de la primera ronda. La organización ha marcado cuartos y semifinales para la tarde. Aquellos, a las 16:15 y 17:30; éstas, a las 19:45. Las fases Plata y Bronce, que darán cuatro finalistas para Balaídos, íntegras en Penedo da Moo (Matamá), también de mañana (cuartos) y tarde (semifinales).

Benjamín

La Fase Oro (25 equipos) comienza en dieciseisavos a las 10:30 horas en A Pirucha (Rápido de Bouzas A-Santa Mariña B); después, el resto de cruces. Porque por la tarde ya esperarán los octavos (el Celta A, al vencedor del primer partido matinal), cuartos y “semis”. En A Xunqueira (San Andrés de Comesaña), el programa se inicia a las 11:15 horas con dos encuentros: Nieto A-Santa Mariña C y Alertanavia A-Santa Mariña A. Por la tarde, de octavos en adelante. El Baltasar Pujales es la sede de trece equipos en la Fase Plata y otros trece competirán en la Fase Bronce en A Bouza. Las tres finales, en Balaídos este domingo.Alevín. Desde las 9:45 horas, la Fase Oro, con una ronda eliminatoria matinal y el resto, vespertinas. Los dos equipos del Celta, si no fallan, se verán a las 16:45 horas en octavos. El cuadro por el título cuenta con el Fursan Hispania A, que va por la parte baja del cuadro. A Guía asume la Fase Plata y Meixoeiro, la Fase Bronce.

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Femenino

El título femenino se juega por concentración en el Municipal Pahiño (Navia) en doble sesión matinal y vespertina. Quince partidos (9:45, 11:15, 12:45, 17:30 y 19:00) en un todos los equipos contra el resto de rivales. Los dos primeros de la tabla, a la Final Oro de Balaídos y así sucesivamente.