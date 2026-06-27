La Copa de España de Vigo reparte doce plazas europeas

Este fin de semana la Ciudad de Vigo acoge la Copa de España de Kayak de Mar, que tiene categorías de selectivo nacional que determinará los integrantes de la selección española que competirá en el Campeonato de Europa de Kayak de Mar, previsto para la última semana de agosto en la ciudad francesa de Brest. En juego estarán seis plazas masculinas y seis femeninas para representar a España en una de las citas más importantes del calendario, que además marca el comienzo a nivel de previo de la Semana Abanca con el Trofeo Concello de Vigo.

En categoría senior masculina, la lucha por los puestos de selección contará con algunos de los grandes nombres del surfski nacional, encabezados por Walter Bouzan (Piragüismo El Sella), Jorge Vila y Víctor Rodríguez (Amigos del Piragüismo de Canarias), además de Claas Paul (Marlines de Lanzarote).

Entre los sub-23 destacan Kiko Quintana (Amigos del Piragüismo de Canarias), Pep Cifre (Port dAndratx) y Toni Gil (Club Piragüismo Dénia), mientras que en juveniles los principales aspirantes son Julián St. Mary (Amigos del Piragüismo de Canarias) y Nino Van der Zeeuw (Club Náutico de Dénia).

En la competición femenina, todas las miradas estarán puestas en la vigente campeona de Europa Judit Vergés (Amigos del Piragüismo de Canarias), que partirá como una de las grandes favoritas en senior junto a Chloe Bunnet y Marian Vellisca (Club Náutico Villajoyosa) ademas de Irene Gana.

La categoría sub-23 contará con Sara Mengual (Villajoyosa), Lara Cellier (Gran Canaria) y María Mesa (RCR Alicante) como principales candidatas, mientras que en juveniles sobresale la presencia de la actual campeona del mundo Andrea Jiménez (Club Náutico Villajoyosa), acompañada por Ariadne Giménez (Marlines Lanzarote) y Diana Hernández (Amigos del Piragüismo de Canarias).

La competición con dos jornadas se celebrará en el campo de regatas de Rande y reunirá a 500 embarcaciones de 14 autónomías y 56 clubes, en el que será el selectivo nacional para el Campeonato de Europa (Ocean Racing 2026) se celebrará en la localidad francesa de Brest del 26 al 30 de agosto, organizada por el Canoë Kayak Club Brestois.

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La jornadas serán en la pista viguesa a lo largo de la mañana del sábado y el domingo, con finalización a las 15.00 el sábado cerrando la jornada la regata reina de 15 Km. Ya el domingo se comenzará a primera hora para completar la Copa de España a las 13.30 horas para SS2 y clausura definitiva.