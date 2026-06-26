La adolescencia de los gigantes: dos vigueses, en la selección española U15

Iniciado el verano, es tiempo de convocatorias internacionales en la Federación Española de Baloncesto. Los seleccionadores concretan ahora la recluta de los jugadores que previamente habían ido evaluando. Las listas se han ido publicando durante los últimos días; de adultos a adolescentes, de hombres y mujeres, para campeonatos oficiales y clínics… A jueves 24 aún falta la de la selección masculina U15. David Soria trabajará con los más tiernos desde el 5 de julio, en régimen de concentración. La experiencia se culminará con el Torneo de la Amistad, en la Línea de la Concepción, del 10 al 12.

El documento se oficializa al fin. La constatación de lo que previamente se había ido advirtiendo a directores deportivos y chicos para que lo agendasen. La mayoría de los elegidos proceden de los clubes más poderosos del país: Marco Bucero, Jorge Jiménez y Airam Alonso, del Real Madrid; Joan Llompart y Arnau Andrei, del Barcelona; Gianluca Tor y Pau Gil, del Joventut; Carlos Ternero, del Unicaja; Lucas Manzanera, del Valencia. Prestigio tienen las canteras de la Leonesa, que envía a Daniel Gómez, y el Alcobendas de Lucas Juárez. Jaume Triguero es la perla del Consell. Platón Shurmel descolla en la Gigantes Youth Academy.

Dos chicos completan la nómina. De una entidad que acaba de ascender a su escuadra sénior a Tercera FEB en su mayor aproximación a la élite. De una ciudad esplendorosa en baloncesto femenino, pero atravesada por una maldición que ha impedido durante décadas que cualquier proyecto masculino ambicioso cuajase. De unas canchas que han visto cómo otras promesas debían emigrar a corta edad. David Soria ha reclamado a Nicolás Montenegro y Mateo Pérez, del Novobasket vigués. «Es un motivo de orgullo enorme para todo el club», se emociona su entrenador, Samuel Míguez. «Sabemos el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de una convocatoria de este nivel. También supone un reconocimiento al trabajo que viene realizando el club durante muchos años».

En dinámica de selecciones

La presencia de chicas olívicas en el escenario internacional resulta constante. En la preparación del Europeo U18 de Estocolmo, por ejemplo, están representados el Seis do Nadal con Martina Gonçalves y Sandra Martínez, recién fichada por el Baxi; y el Celta, con Naiara Martínez, que pronto emprenderá la aventura universitaria en Estados Unidos. Más difícil es que los chicos atraigan los focos. Pero ya Pablo Cabello, Álvaro Soneira, Sergio Otero o Adrián Pereira habían estado en dinámica de selecciones. «Eso demuestra que, más allá de casos concretos, Novobasket está siendo capaz de formar jugadores que llaman la atención de las estructuras federativas nacionales», ensalza Míguez.

En Mateo y Nicolás impacta, primeramente, lo obvio de sus estaturas: 1.93 y 1.96, respectivamente, «siendo aún cadetes la próxima temporada», certifica Floriano Fernández, histórico preparador físico, entre otros papeles que ha desempeñado en el deporte de Vigo. Cuerpos espigados y enjutos, que Floriano se afana en fortalecer dentro de un plan diseñado con esmero. Completarán un ciclo antes de unirse a la selección y otro, al regresar. «Han aprendido que si quieren más fuerza, salto o velocidad tienen que realizar ese trabajo en verano, cuando la competición no influye. Y no es algo que se consiga en quince días», explica. «A igualdad técnica entre jugadores, lo diferencial será su potencial físico».

Los dos jugadores del Novobasket. / Pablo Hernández Gamarra

Mateo, según lo describe Míguez, «es versátil y destaca por su elegancia. Tiene buena lectura de las situaciones y buen manejo de balón, lo que le permite actuar con frecuencia de base. Además, es un gran tirador y combina esa capacidad anotadora con una notable visión». Nico, por su parte, «es también muy completo, con recursos para contribuir en prácticamente todas las facetas. Posee una gran capacidad reboteadora y de intimidación cerca del aro, una excelente mano desde el perímetro, y es un gran pasador». Ambos, en resumen, «representan el perfil de jugador moderno. Son versátiles, entienden el juego y son capaces de influir en él de múltiples maneras, marcando diferencias sin necesidad de monopolizar el balón».

"Una oportunidad de aprender"

«Cuando me lo dijeron me hizo mucha ilusión», reconoce Nico sobre la llamada federativa. «Es como una recompensa a todo el sacrificio realizado durante el año. Han sido muchas horas de entrenamiento. Además, es un orgullo poder representar a España y compartir pista con jugadores de tanto nivel. Es una gran oportunidad para aprender, mejorar y seguir. Intentaré aprovechar y disfrutar de esta experiencia al máximo». Mateo concuerda: «Estoy muy contento de llegar a este nivel. Es un motivo para seguir trabajando todavía más y poder mantenernos ahí».

Mateo atribuye la llamada en cierta medida a los dos Campeonatos de España que ha disputado el Novobasket «jugando muy bien. Parte del premio es para todo el club, jugadores y entrenadores». Míguez les concede «un margen de crecimiento enorme», que aprovecharán «por su capacidad de aprendizaje y su compromiso diario. El talento les abrirá puertas. La constancia, la humildad y la capacidad de seguir mejorando les permitirá atravesarlas».

Celebración del ascenso del equipo sénior. / Novobasket