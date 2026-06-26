No hay margen para el error

Vaya viernes que espera, con el fútbol 11 como protagonista absoluto. Sesenta de los setenta y dos partidos programados por la organización de la Vigo Cup se corresponden con las categorías infantil (32) y cadete (28).

Infantil

Todo decidido en la fase clasificatoria tras disputarse tres (F, G y H) de los diez grupos de la competición, por lo que hoy viernes comienzan las fases Oro (A Bouza, el Federativo de Coia y Cotogrande), Plata (A Xunqueira) y Bronce (A Guía). El domingo, en Balaídos, se disputarán hasta tres finales.

En el grupo A, en A Bouza, el Fursan Hispania tumbó al Celta Academy Pensilvania (3-0) y, aunque ambas escuadras van por la Fase Oro, los dubaitíes entran como primeros de grupo para medirse en un viernes de frenesí al Rápido de Bouzas C (16:45, Federativo de Coia).

Por la parte alta van también Rápido de Bouzas A y Alertanavia A (17:30, Federativo de Coia), Santa Mariña A-Celta Academy PA (16:45, A Bouza) y AD Lavadores, que jugará en A Bouza a las 17:30 contra el vencedor de un cruce previo (Pereiró-Nieto A).

Un momento del Balaídos-Coruxo de benjamines. | FDV

Por la parte baja, Val Miñor-Celta Academy Pensilvania (16:45, Cotogrande), Coruxo A-Victoria A (17:30, Cotogrande), un duelo fratricida a las 16:45 horas en Cotogrande (Areosa-UD Comesaña) y a las 17:30 horas (Cotogrande), el Casablanca frente al ganador del choque Bouzas B-Racing de Castrelos A (16:00). En una jornada maratoniana, los cuartos de final y las semifinales llegarán a continuación.

Cadete

Tablas entre Fursan Hispania y el Omega Internacional Perú en A Bouza (0-0) que dejó a ambos equipos empatados a todo. Fue necesario que la organización calculase las edades para determinar que el Omega sería primero de grupo al ser más joven (15,06 años de media frente a 15,15). El Leixoes y el Rápido de Bouzas A en el grupo B lograron su clasificación para la Fase Oro por la vía rápida. Los lusos, con un 11-0 sobre el Racing Vilariño y un 10-0 al Colegio Apóstol; los aurinegros, con un 4-2 y un 5-0, respectivamente. Y ahora viene lo duro. El Baltasar Pujales y el Meixoeiro, ambos desde las cuatro de la tarde de hoy, reciben los cruces por el título.

Prebenjamín

Un único grupo que quedaba por definir, el H. Y en A Bouza el Santiaguiño de Guizán A sacó billete para el cuadro de honor al vencer por 4-0 al Casablanca y por 7-0 al Peñasco B. Hoy viernes, jornada de descanso previa al Gran Sábado, con todas las eliminatorias desde las 9:45 horas entre As Relfas (Fase Oro) y Penedo da Moo (Fase Plata y Fase Bronce).

Benjamín

Cuadros definidos para los cruces de este sábado. Celta A y Celta B jugarán por la parte alta del cuadro, con lo que al menos uno de ellos no llegará a la final. Y tras un viernes de descanso, este sábado todos los cruces desde las 10:30 horas. La Fase Oro, programada en dos sedes: entre A Pirucha (San Miguel de Oia) y A Xunqueira (San Andrés de Comesaña).

Alevín

Los dos equipos del Real Club Celta golearon a los dos conjuntos del Fursan Hispania y se metieron como primeros de sus respectivos grupos A y B. Eso significa que, si este sábado ganan la eliminatoria inicial de dieciseisavos en Cotogrande (9:45), se medirán entre sí en el mismo escenario pero por la tarde (16:45), dentro de los octavos de final.

Entre los destacados de la jornada, dos equipos: Santa Mariña A y Cristo de la Victoria A que, con A Guía como sede, también avanzaron con paso firme a los cruces del sábado.

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Además, la fase clasificatoria se completará hoy con los grupos E y F en A Pirucha. Será a partir de las cinco de la tarde.