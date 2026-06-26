Antonelli da el primer aviso en Austria y Alonso arranca último

El Gran Premio de Austria, octava cita de la temporada, ha arrancado este viernes en condiciones de calor extremo (30º de ambiente y 50º en pista), muy poco habitual en esta zona, y con los dos Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell al frente de la tabla de tiempos.

Después de firmar su primera victoria con Ferrari en Barcelona, Lewis Hamilton ha comenzado sin destacar, quinto a seis décimas del crono de Antonelli, líder del Mundial, que se marchó de vacío de Montmeló por un fallo de fiabilidad y parece dispuesto a pasar página cuanto antes.

La Scuderia incorpora mejoras para intentar seguir acercándose a Mercedes, aunque de momento ni Hamilton ni el rookie Beganovic, que ha pilotado el coche de Leclerc para situarse noveno a más de un segundo, han ofrecido una imagen nítida del potencial para este fin de semana.

McLaren y Red Bull han tenido que lidiar con problemas en esta tanda inicial y de hecho, Lando Norris se ha perdido buena parte del entrenamiento, al igual de que Isack Hadjar. Sin embargo, Max Verstappen ha reaccionado al final con blandos para quedarse a dos décimas del más rápid, en cuarta posición y Oscar Piastri ha sido tercero con el MCL40, que apunta, de momento, a segunda fuerza en Austria.

Verstappen, el principal foco de atención en el mercado de la F1, ha dejado claro que su intención es cumplir su actual contrato con Red Bull (hasta 2028), pero su condición es que los de Milton Keynes le aseguren un coche ganador. Por ahora el RB22 es el cuarto de la parrilla, aunque el equipo confía que el ambicioso paquete de actualizaciones que introducen este fin de semana en el gran premio de casa les permita dar un salto cualitativo. Habrá que esperar para ver sin las mejoras funcionan, aunque esta mañana a Max le ha costado tres intentos salir a pista, después de que su monoplaza se calase por dos veces a la salida del pit lane y peor aún ha sido el debur de Hadjar (12º).

Cadillac es el equipo con más novedades en Austria, una decena de actualizaciones con las que previsiblemente dejarán aún más lejos a Aston Martin, que junto con Williams, son los únicos que no lo llevan mejoras. Bottas sí ha elevado el listón en esta primera tanda (13º a 1.7), pero Checo Pérez ha terminado 21º después de quedarse parado por una avería y provocar la bandera roja con la que se ha cerrado el FP1 anticipadamente.

Noticias relacionadas

El mexicano ha precedido a un Fernando Alonso que ha vuelto a ser el último en la parrilla, superado incluso por el novato Jak Crawford, que ha pilotado el Aston Martin de Lance Stroll esta mañana. Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, segundo asalto y ya con Carlos Sainz en pista, después de ceder su asiento al rookie Browing.

Fuente: Sport