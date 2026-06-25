El Santa Mariña prescinde del cuerpo técnico benjamín tras la polémica de la Vigo Cup

La U.D. Santa Mariña ha anunciado la decisión de prescindir del cuerpo técnico de su equipo benjamín después de la polémica generada en la Vigo Cup por lo sucedido en el partido disputado ante el C.D. La Guía A, en la última jornada de la fase de grupos de la categoría.

La medida llega después de que familias de jugadores del conjunto de A Guía remitieran un escrito a la organización del torneo en el que denunciaban una situación de «extrema gravedad», al considerar que el equipo rival habría dejado de competir durante los últimos minutos del encuentro, con el marcador 2-1 a favor de La Guía.

En un comunicado oficial, el Santa Mariña expresa que los comportamientos ocurridos «no representan ni comparten la forma de entender el deporte y la educación» que, según la entidad, ha caracterizado al club desde su fundación. La directiva añade que el club «se desvincula por completo de lo sucedido» y reitera su compromiso con los valores del respeto, la deportividad y la formación integral de sus jugadores.

Tras analizar lo ocurrido, la entidad de Cabral confirma que ha tomado la decisión de apartar al cuerpo técnico del equipo benjamín. Al mismo tiempo, subraya que se trata de personas jóvenes y que el episodio debe servir como «una oportunidad de aprendizaje y reflexión».

El club insiste en que, tanto en el fútbol como en la vida, «todos cometemos errores» y que lo importante es asumirlos, aprender de ellos y convertirlos en una ocasión para mejorar. En esa línea, el Santa Mariña remarca que el fútbol base debe ser entendido como una herramienta de formación de personas antes que de deportistas.

La polémica se originó después de que las familias del C.D. La Guía A aseguraran que, durante los últimos minutos del partido, el Santa Mariña A renunció a atacar y mantuvo la posesión en su propio campo pese a ir perdiendo. En su escrito, los denunciantes hablaban de «fraude deportivo» y de «boicot a la competición», al entender que esa derrota podía situar al equipo en una parte más favorable del cuadro de eliminatorias.

La U.D. Santa Mariña, que el próximo año cumplirá 80 años de historia, cierra su comunicado reafirmando que seguirá defendiendo sus principios «con la misma firmeza de siempre» y anteponiendo la formación, el respeto, la educación y los valores del deporte a cualquier resultado.