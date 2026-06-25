Reparto de títulos en el torneo de penaltis en Vialia

El Rápido de Bouzas A (prebenjamín), el Colegio Hogar A (benjamín), el Lavadores (alevín), el Alertanavia A (infantil) y el San Miguel B (cadete) se proclamaron campeones del Torneo New Balance de penaltis, que por vez primera se celebró fuera de los campos de fútbol convencionales, eligiendo la terraza de Vialia para disputar un evento que durante más de tres horas registró un lleno absoluto entre las dos pistas de competición.

Una imagen del público asistente al torneo de penaltis. | PEDRO MINA

En especial los prebenjamines y benjamines, además de los alevines, tuvieron el apoyo incondicional de sus familiares en una jornada de mucho calor, enorme protagonismo de los porteros -varios mostraron enormes reflejos acompañados de una gran envergadura- y un buen número de penaltis… al palo para dar más emoción al campeonato.

«¡Tíralo a lo Fede!» (Valverde), instruía un padre a su hijo. «Elige un lado para tirarte», recomendaba otro a su vástago, ya situado entre los tres palos. En realidad, con más de ochenta equipos en liza representando a quince de los clubes participantes en la Vigo Cup -entre los que figuraban el Celta Academy Pensilvania y el Omega Internacional Perú-, la gama de disparos fue tan gigantesca como una carta de vinos. A la escuadra, con toque sutil engañando al guardameta, que buscaba el lado contrario, de fuerte zambombazo o ajustado al palo. Todos querían marcar y algunos se marcharon entre lloros por la eliminación. «Solo los fallan los que lo tiran», intentaba consolar el alcalde a uno de los futbolistas que no había acertado en su lanzamiento.Más de tres horas de fases de grupos y eliminatorias determinaron un reparto equitativo de puntos y, además, la presencia de varias porteras -muy bueno para el fútbol femenino- en las rondas finales.

Abel Caballero, que estuvo acompañado por el concejal de Deportes, Manel Fernández, y por Pablo Tojeiro en representación de New Balance, felicitó a todos los jugadores de campo y guardametas por su empeño, se atrevió a lanzar (y marcar) un penalti y, mientras la última final (alevín) aún estaba en liza, compartió un rondo con varios jugadores, algunos de ellos del Colegio Hogar.

La organización, además, tomó nota de las aportaciones de clubes y familias para futuras ediciones al respecto de una experiencia tan novedosa como intensa y que supuso un importante esfuerzo organizativo.

Y tras un festivo solo dedicado a los penaltis, la Vigo Cup entra este jueves en su fase crítica porque ahora los errores no permiten margen de maniobra.

Fútbol 8

Prebenjamín. A Bouza recibe al grupo H, con una sola plaza para la Fase Oro que deberán dirimir Casablanca, Santiaguiño de Guizán y Peñasco B en el grupo H.

La gran batalla está fijada desde las 9:45 horas de este sábado en As Relfas, que será la sede durante todo el día de las eliminatorias, desde octavos a semifinales.

Ojo con el Victoria A. Ganó con claridad el grupo C (tres triunfos, 28 goles a favor y dos en contra) y, a las órdenes de Anxo Martínez, sus futbolistas ya ganaron en diciembre el Torneo Concello de Vigo de Nadal. Antes, en junio del pasado año, también se adjudicaron el campeonato Sub-7 de la Vigo Cup diez de los trece jugadores actuales.

Benjamín. A Xunqueira (San Andrés de Comesaña), el Federativo de Coia, el Baltasar Pujales (Bouzas) y A Pirucha (San Miguel de Oia) se preparan para una tarde intensa con ocho grupos en juego. Desde las 17:00 horas, una programación de cuarenta y ocho encuentros completará la fase clasificatoria.

Alevín

A Guía (Teis), Cotogrande (Cabral) y A Bouza (Coia) otorgarán las plazas para las fases Oro, Plata o Bronce aún sin asignar entre este jueves y mañana viernes.

El doble enfrentamiento entre los A y B de Fursan Hispania y los del Celta en A Bouza (17:45), para determinar el orden en que entran en Fase Oro, es el principal aliciente de la jornada

Fútbol 11

Infantil. A Bouza también juega un papel principal en esta categoría. Celta Academy Pensilvania y Fursan Hispania, ya clasificados, se juegan el primer puesto (19:15).

Desde las 16:30 horas, As Relfas, Penedo da Moo y el Municipal Pahiño se convertirán en la sede de esta división, aunque solo este viernes se completará la fase de grupos.

Cadete. A la UD Comesaña (grupo C), Areosa (D), Coruxo A (E) y UD Santa Mariña B (F) se unieron como campeones de grupo el Colegio Hogar (G) y Santa Mariña (H). Un partido pendiente del grupo A (Fursan Hispania-Omega Internacional Perú) para determinar el orden de acceso a la fase buena (19:15 horas) y todo el grupo B se celebran hoy en el campo de Meixoeiro.El Leixoes abre su participación en el torneo internacional vigués contra Racing Vilariño (17:15), Colegio Apóstol (19:15) y Rápido de Bouzas A (21:15).

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Y este viernes, las eliminatorias por el título (octavos de final, cuartos y semifinales) entre el Baltasar Pujales y el Meixoeiro.