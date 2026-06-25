Potencia interior para el Celta con María Gakdeng

Sigue llegando las caras nuevas en el Celta Femxa Zorka, que ayer anunció quién será la compañera de Diana Cabrera en la lucha bajo los tableros. Se trata de María Gakdeng, pivot de 23 años y 1.89 de altura que tiene doble nacionalidad, americana y de Sudán del Sur.

Nacida en Atlanta (Georgia), sus padres escaparon de la guerra de Sudan de Sur en 1999. Asistió al Archbishop Carroll High School en Washington, y a la New Hope Academy en Hyattsville en Maryland, en donde fue nombrada jugadora del segundo equipo All-WCAC en su última temporada. Terminó su segunda temporada con los mejores registros del equipo en anotación acumulada, rebotes y tapones, con un promedio de 11,3 puntos, 6,5 rebotes y 1,3 asistencias por partido, además de un total de 58 tapones. Tras su segunda temporada, se inscribió en el portal de traspasos de la NCAA.

Gakdeng debutó con Carolina del Norte anotando 13 puntos en la victoria en el partido inaugural de la temporada contra Gardner-Webb. Logró su primer doble-doble con Carolina del Norte, con 14 puntos y 13 rebotes.

Hace un año firmó por el club húngaro KSC Szekszárd, equipo con el que jugó la Eurocup Women. Jugó cuatro partidos, con diez puntos y ocho rebotes por partido. En 2025 logró el bronce con la selección de Sudán del Sur en el Afrobasket, y el pasado mes de marzo jugó el clasificatorio por el Mundial, finalizando sexta.

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Carlos Colinas, director deportivo del Celta Femxa Zorka, apuntó que «María Gakdeng es una jugadora interior, posición cinco. Es un atleta, una genética espectacular y, bueno, ya debutó en Europa la temporada pasada después de su formación en universidades americanas. Ceo que el impacto de ella actual y a corto plazo viene por su capacidad de rebote y por su por su solidez en situaciones defensivas. Una jugadora grande que es capaz de correr la pista, se maneja muy bien cerca del aro con ambas manos y creo que lo que es la entrada en una liga exigente como la española y con la edad que tiene, da una sensación de jugadora en constante crecimiento. A partir de ahí, es jugadora de Sudán del Sur, tiene doble nacionalidad, Sudán del Sur y americana. Esperamos que cerca del aro le pueda dar a al equipo, junto con la aportación siempre de Diana Cabrera, esa solidez, esos kilos, esa parte atlética que buscas mucho y es tan necesaria en la LF Endesa».