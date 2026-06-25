El pontevedrés Jaime Duro gana el oro en el Europeo de maratón

El Campeonato de Europa de Maratón 2026, que se está disputando en Pitești (Rumanía), dejó las primeras medallas con acento gallego del equipo español. Tras las dos primeras jornadas de competición, Galicia suma dos medallas en las pruebas de maratón corto del programa continental, con el oro de Jaime Duro en C1 sénior masculino y el bronce de Mateo Lago en C1 júnior masculino, además de la primera posición lograda por Araceli Menduíña en la prueba de Paracanoe KL3 Women.

La primera medalla gallega llegó en la jornada inicial de paracanoe, en la que Araceli Menduíña, del Club de Mar Ría de Aldán, ocupó la primera posición en la prueba KL3 Women con un tiempo de 46:04.49. La palista de aldán se impuso por delante de la italiana Zakaria Nouracham, segunda con 54:38.29, y de la británica Charlotte Creamer, tercera con 55:39.86.

En la jornada de maratón corto de este jueves, el pontevedrés Jaime Duro, del Club Fluvial de Lugo, volvió a situarse en el primer puesto continental en el C1 sénior masculino. El palista gallego se proclamó campeón de Europa con un tiempo de 15:44.06, en una final en la que el portugués Rui Lacerda fue segundo con 15:58.94 y el moldavo Mihai Chihaia completó el podio con 16:06.28. Duro renueva así el título conseguido en 2025 en la misma prueba corta. Diego Romero, del Club CMDC Breogán do Grove, finalizó noveno con un registro de 16:55.40 en la misma final

La segunda medalla gallega en el programa de maratón corto llegó en el C1 júnior masculino. Mateo Lago, de la Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra, finalizó tercero con un tiempo de 17:08.62 y subió al podio en una prueba ganada por el portugués Gabriel Fernandes, vencedor con 16:56.67. La segunda posición fue para el húngaro Hunor Haris, con 17:01.26. El palista pontevedrés volverá a competir este viernes en la prueba larga de C1 júnior masculino.

También en la jornada del jueves, Brais Bargados, del Club Piragüismo Cidade de Lugo, terminó séptimo con 15:15.10 en el K1 júnior masculino. El podio de la prueba lo formaron el británico William Roeser, primero con 14:43.37, el español Jaime Escuder, segundo con 14:45.45, y el portugués Nuno Barros, tercero con 15:00.64. Noa Conde, del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro no pudo completar la prueba en el C1 sénior femenino.

Programa para el viernes

El programa continuará este viernes 26 con varias pruebas de fondo y embarcaciones de equipo. Kevin Longo, del Club de Piragüismo As Torres-Romería Vikinga de Catoira, tomará la salida en el C1 sub23 masculino a las 08:05 horas.

A las 10:00 horas, se disputará el C2 júnior masculino, con dos embarcaciones con presencia gallega: Álvaro Pedrosa formará pareja con Adrián Hermelo, del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón SA, mientras que Roi Dávila y Miguel Custodia, ambos del Club de Piragüismo As Torres-Romería Vikinga de Catoira, competirán en la misma categoría.

La jornada del viernes se completará con la participación de Mateo Lago en el C1 júnior, previsto a las 14:20 horas, y de Izan Aliaga, del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, en el K1 sub23 masculino, con salida a las 16:20 horas.

El sábado 27 llegará el turno del C1 sénior masculino, con salida a las 10:05 horas, competición en la que estarán Tono Campos, del Club CMDC Breogán do Grove, y Fernando Busto, del Club de Piragüismo As Torres-Romería Vikinga de Catoira. Por la tarde, a las, 15:25 horas, será el turno del K1 sénior masculino, con Adrián Prada y Brais Sánchez, ambos del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro.

El campeonato concluirá el domingo 28 con las embarcaciones dobles, en una jornada con amplia presencia de clubes gallegos. A las 08:00 horas, se disputará el K2 júnior masculino, con Brais Bargados e Iván Bargados, del Club Piragüismo Cidade de Lugo, en una de las embarcaciones españolas. En esa misma prueba también competirá Pau Sánchez, del Club Kayak Tudense, formando pareja con Jaime Escuder Grau.

Por último, la final de C2 contará con la presencia de, Tono Campos formando embarcación con Diego Romero, mientras que Jaime Duro competirá junto a Manuel Garrido, del Club Kayak Tudense. La salida está prevista para las 10:05 horas.

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La última prueba con representación gallega será el K2 sénior masculino, previsto para las 13:30 horas, con Joaquín Iglesias, del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, junto a Adrián Martín Torres.