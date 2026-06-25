Amplia representación del Náutico vigués en la Semana Gallega de la vela

El Real Club Náutico de Vigo ha desplazado hasta la sede del Centro Galego de Vela, en Vilagarcía de Arousa, a cerca de 70 de sus embajadores de la sección de vela, que desde este viernes al domingo disputarán la Copa Galicia – Semana Galega da Vela, que organiza la Real Federación.

Con un amplio despliegue logístico, tanto por tierra como por mar, el Náutico vigués traslada 24 Optimist, con tres de sus entrenadores, cuatro barcos de la clase 420, tres de ILCA 4 y cinco de ILCA 6, además de una docena de Vaurien y un Snipe. Incluyendo otros cuatro entrenadores, la suma, teniendo en cuenta las clases dobles, ronda los 70 regatistas de la centenaria sociedad viguesa.

Sin duda alguna, es éste uno de los mayores desplazamientos que, a lo largo del año, realiza la sección de vela del Náutico vigués, que aporta al deporte gallego un plus de garantía de participación y calidad.

De entre todas, las clases más representativas en el agua serán el Optimist y el Vaurien, con más del 90% de la flota de la ciudad en ambas modalidades, siendo el club más numeroso en representación. En Vaurien, Pablo e Isa Cabello (padre e hija) defienden el título de 2025 y, además, al laureado patrón vigués el evento le servirá para seguir preparando el Mundial.

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Optimist, ILCA 4 y 420 serán los primeros en estrenar este viernes la competición, siendo el resto de las clases ya el fin de semana