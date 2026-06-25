Más de 160 nadadores participarán en la primera prueba de la Triple Corona Illas Atlánticas

Más de 160 nadadores procedentes de 13 comunidades autónomas y países como Portugal, Argentina, Italia, Andorra, Ecuador, Alemania, México, Brasil, Francia, Venezuela, Finlandia y Ucrania participarán el próximo 12 de septiembre en la primera prueba de la cuarta edición de la Triple Corona Illas Atlánticas 2026-2028.

La competición, que completó sus plazas tras recibir más de 230 solicitudes, recorrerá los 15 km que separan la playa de Rodas, en las islas Cíes, de la playa de Ribeira, en Baiona. La edición de 2026 registra cifras de récord de participación, con 38 mujeres inscritas -la mayor presencia femenina a lo largo de la historia de la prueba- y 15 deportistas en la categoría sin neopreno, también el número más alto alcanzado hasta la fecha. Entre los participantes figuran 41 nadadores gallegos.

La presentación de la cuarta edición de la Triple Corona Illas Atlánticas 2026-2028 tuvo lugar ayer en la sede del Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia en Vigo con la presencia de la directora xeral de Patrimonio Natural, María Sol Díaz Mouteira; la directora de Deportes de la Deputación de Pontevedra, Xisela Aranda Núñez; el responsable institucional de Abanca en Vigo, José Luis Romero Quiroga; la jefa de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners, María Troncoso Calvo; la directora de Atlantic Extreme Sports, Beatriz Alvariño Díaz del Río, y el director del Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, José Antonio Fernández-Bouzas.

La directora de Atlantic Extreme Sports, Beatriz Alvariño, destacó que la travesía Cíes-Baiona regresa por cuarta vez a la competición tras las ediciones celebradas en 2016, 2018 y 2022. “Es una de las pruebas preferidas por los nadadores por la espectacularidad de su recorrido, con salida desde la playa de Rodas y llegada a la playa de Ribeira, atravesando las tres islas que forman el archipiélago de Cíes”, señaló.

La Triple Corona illas Atlánticas continuará en 2027 con una travesía en la ría de Arousa, de 19 km, y concluirá en 2028 en la ría de Pontevedra, con una pureba de 23 km. En total, los participantes recorrerán 57 km a nado en las tres Rías Baixas gallegas. La competición es una de las pruebas de ultrafondo más importantes que se celebran a nivel nacional.

La participante más joven es la viguesa Uxía Martínez García, de 17 años, mientras que el nadador más veterano es el asturiano Antonio Ignacio Álvarez Díaz, de 69 años. El club con mayor representación será el Máster Torrijos de Toledo, con más de 20 nadadores inscritos.

Dispositivo de seguridad

Durante su intervención, Beatriz Alvariño puso en valor el amplio dispositivo de seguridad que se desplegará tanto en tierra como en el mar en la ría de Vígo, con más de 35 embarcaciones, 46 kayakistas y más de 150 personas involucradas en la organización y la seguridad de la travesía. El operativo contará con el apoyo del Parque Nacional das Illas Altánticas, Gardacostas de Galicia, Asociación Búsqueda y Salvamento de Galicia, Monte Real Club de Yates de Baiona, el Liceo Marítimo de Bouzas, Julio Verne Náutica, Eolo Náutica, Protección Civil do Val Miñor, la Asociación de Socorristas do Morrazo, la Asociación Vodea y la Guardia Civil del Mar, entre otras entidades.

“La travesía a nado entre las islas Cíes y Baiona es una de las pruebas más espectaculares de la Triple Corona Illas Atlánticas. Los participantes recorrerán las tres islas de las Cíes, afrontarán un tramo de tres kilómetros de mar abierto, nadarán entre Monteferro y las islas Estelas y pasarán junto a la réplica de la carabela La Pinta antes de alcanzar la meta situada en la playa de Ribeira, en Baiona”, explicó Beatriz Alvariño.

En la última edición celebrada con este recorrido, en 2022, se impusieron el canario Aldo Román Gutiérrez-Llanos, con un tiempo de 03:56:37, y la asturiana Patricia Agüera Fernández, con 04:20:10. La Triple Corona Illas Atlánticas. 57km a nado es una competición compuesta por tres travesías de de 15, 19 y 23 km de distancia, ésta última considerada una de las más exigentes. Las pruebas se disputarán entre 2026 y 2028 en las rías de Vigo, Arousa y Pontevedra. Cada una de las tres travesías tendrá salida desde una isla del Parque Nacional das Illas Atlánticas: Cíes, Sálvora y Ons, respectivamente.

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Limpieza en Rodas

Bajo el lema "Nos mojamos por el medio ambiente", la organización pondrá en marcha una nueva edición de sus acciones de sensibilización medioambiental, dirigidas a preservar los valores naturales de las islas del Parque Nacional, promover la conservación del medio marino y concienciar tanto a participantes como visitantes sobre la importancia de proteger el entorno. Entre las iniciativas previstas destaca la limpieza de la playa de Rodas, en las islas Cíes, que consistirá en la recogida de residuos tras la visita guiada. Esta actividad, organizada conjuntamente con el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, pretende fomentar la responsabilidad ambiental y el respeto al medio ambiente entre las personas que visiten las islas Cíes, tanto niños como adultos.