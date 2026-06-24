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El Reconquista renuncia a Primera Nacional

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Partido del Reconquista en Lalín. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Partido del Reconquista en Lalín. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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Armando Álvarez

Armando Álvarez

Vigo

El Reconquista de Vigo ha renunciado a la plaza del equipo sénior en Primera Nacional Masculina por razones económicas. El club organizará un proyecto más canterano y asequible en Segunda Autonómica. El juvenil, por su parte, no saldrá a competir debido a la carencia de efectivos. El resto de la estructura de categorías inferiores se mantiene, incluso con aumento de licencias.

Es otro golpe moral al balonmano masculino vigués, que carece de un gran referente en la élite –Liga Asobal o al menos División de Honor Plata– desde que el Academia Octavio, heredero a su vez del Vulcano, cesó en su actividad. El Reconquista nació en 2019, de hecho, para ocupar de alguna manera el espacio que el Octavio había dejado en As Travesas. Pero el nuevo club encarnado no ha conseguido estabilizar una financiación que alimentase ese objetivo.

El Reconquista, que había competido bien en Primera Nacional en las últimas campañas, rondando incluso el play off, y que en la temporada recién terminada concluyó noveno, asumió que debió reconfigurar su proyecto tras la marcha del coordinador y entrenador, Víctor Garrido, al que el Teucro ha fichado como responsable de la base. Ningún técnico consolidado ha querido asumir el reto. La directiva ha decidido renunciar a la plaza como en su momento renunciaron a la del equipo femenino, que había logrado el ascenso a Honor Plata.

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El Granitos Ibéricos Carballal queda así como único representante olívico en el balonmano estatal masculino, con otras canteras tradicionalmente prolíficas como las de Lavadores y Seis do Nadal también en Autonómica.

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