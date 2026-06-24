Pablo Hernández Gamarra / Armando Álvarez / Edgar Melchor

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El maestro vigués Lelo continúa enseñando boxeo a sus casi 75 años

Eliseo Acea, más conocido como Lelo, suma más de medio siglo enseñando boxeo. Actualmente, ejerce su magisterio en La Vieja Escuela, al borde de cumplir los 75 años, como antes en tantos gimnasios vigueses. A niños y sexagenarios ahora como antaño a profesionales. «Yo, que he entrenado en cuartuchos, aquí lo tengo todo. Mi situación es privilegiada. Ya no tengo que preocuparme de la competición ni de viajar. Disfruto más que nunca del boxeo. Estoy en una etapa cojonuda», cuenta a FARO.