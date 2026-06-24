Cuatro vigueses se enfrentan al desafío del partido más largo de pádel: 40 horas consecutivas

Todo se contiene en las matemáticas, que constituyen el material con el que dios ha construido el universo. Incluso un campeonato de pádel se descompone en números. La duodécima edición del Torneo Concello de Vigo se disputa en las instalaciones de Máis que Auga (MQA) de Barreiro y Navia del 26 de junio al 5 julio. En esas pistas, 4.500 jugadores de todos los niveles y frecuencias disputan cada año más de 16.000 partidos. En tales cifras se incluirán las de estos días. El torneo batió en 2025 el récord mundial de inscripciones en un torneo amateur de pádel. Fueron 1.042. Los números, a la vez que describen, ubican el horizonte y desafían a su superación. Los organizadores se han marcado un nuevo reto: acoger el partido más duradero de los que se hayan registrado en el planeta. Lo ostentan unos ingleses en 40 horas consecutivas. La palabra reclama su importancia. Los guarismos se encarnan. Brais Rey, Martín Domínguez, Jorge Bigotes y Pablo Santos protagonizan la gesta. Una aspiración que, a su modesto modo, contribuirá a salvar vidas. Aritmética y alma.

Xoel Tejo, administrador del evento, admite la ambición de los organizadores. «Después de haber batido el de inscripciones, vimos qué otros récords ya había y el del partido más largo era uno». Fijado durante cierta vigencia en 36 horas, en 2025 se había incrementado a 40. Enseguida decidieron que esa pretensión tan humana en su vanidad debía incluir aspiraciones más elevadas. «Nos gustó la idea de que podía ser solidario». A la Asociación Española contra el Cáncer ya se le iba a dedicar un euro de cada inscripción en el Torneo Concello de Vigo. A lo recaudado, ahora, se le añadirá otro euro por cada dos minutos de partido. Si se alcanzan las 41 horas de juego, la donación superaría los 1.200 euros.

La reglamentación habitual en los tiempos del pádel se mantiene incluso en sus tiempos. El partido se disputará entre parejas. Se permiten descansos de 20 segundos entre punto y punto; de 60 segundos, en cada cambio de pista cada dos juegos y de 120 segundos, en los cambios de set. El juez permite tres minutos por atención de fisioterapeuta.

Reclutamiento de jugadores

Establecido el objetivo, había que reclutar a los protagonistas. Jorge Bigotes se presentó entre los voluntarios. Había conocido el pádel en su etapa universitaria en León, entre 2014 y 2015. En las pasadas Navidades lo retomó con mayor rigor, junto a su mujer, «por hacer deporte juntos». No presume de excelencia: «Mi nivel es medio-bajo. Soy pala verde en Máis que Auga». Supo de esta iniciativa «por las redes sociales» y confiesa: «Me anoté porque tengo como objetivo en la vida correr un maratón y me llamó la atención realizar una prueba de ultrarresistencia de un deporte que ya practico; para ver cómo voy con la experiencia y también ir probando los límites que uno tiene».

Aunque se interne en territorio inexplorado, como un astronauta, aventura claves para superar el récord: «Creo que será importante que haya buen rollo entre los participantes, que tratemos de prepararnos en la medida de lo posible durante estos días y que mantengamos una buena nutrición durante la prueba, ya que no vamos a poder descansar mucho». Añade «el apoyo de la gente que pase a vernos, que nos dará motivación para superarlo mentalmente». El duelo, que se escenificará en Barreiro, se abre al público.

Brais Rey, Martín Domínguez, Jorge Bigotes y Pablo Santos han recibido ya consejos de un nutricionista sobre descanso, alimentación e hidratación previas, igual que sobre cómo deberán cuidarse durante el partido. Además del fisio, habrá colaboradores atentos a proporcionarles suplementos como barritas energéticas y bebidas, incluyendo café. Se registrará el marcador además del conteo del cronómetro. Tejo calcula que cada set durará entre hora y hora y media. El partido se iniciará el día 26 a las 00:05. ¿Quién ganará, más allá de que se consiga el récord? «Obviamente todos».