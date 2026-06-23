Quinientos kayaks de mar participan en la Copa de España Trofeo Concello de Vigo

Una de las competiciones de piragüismo más importantes de la larga historia de la ría viguesa se celebra el venidero fin de semana en el campo de regatas de Rande al pie del icónico puente colgante. Se trata de la tercera Copa de España de Kayak de Mar, que reunirá a 500 embarcaciones de 14 autonomías y 56 clubes. Funciona como selectivo nacional para el Campeonato de Europa (Ocean Racing 2026) se celebrará en la localidad francesa de Brest del 26 al 30 de agosto, organizada por el Canoë Kayak Club Brestois. Al patrocinio del Concello de Vigo se han sumado Abanca al considerar el trofeo como previo de la Semana Abanca 2026, que arranca de este modo en la ciudad olívica. Gadis ha apoyado desde el principio esta iniciativa municipal.

Palistas de 56 clubes de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, competirán por la Copa de España de Kayak de Mar, así como por el Trofeo Concello de Vigo. Se trata de seis centenares de deportistas con más de 500 embarcaciones. De la dirección técnica se encargan las federaciones de Galicia y de España con un gran equipo de técnicos de primerísima fila compuesto por: Eddie Freire, Miguel Grueiro y Antonio Romero.

Presentación en el Concello. / Alex Moreno

En cuanto al nivel de los palistas, se cuenta con varios campeones del mundo como el asturiano Walter Bouzán, la estrella planetaria del kayak navarro, Amaya Osaba, o Javi López, del Marlines de Lanzarote, por citar tres ejemplos.

Programa de pruebas

Tras la jornada del viernes, reservada a los entrenamientos oficiales, la competición arrancará el sábado al filo de las 10:30 con competiciones mixtas de infantiles, para llegar a las 13:30 a la regata reina: SS1 en 15 Km de distancia para juveniles, séniors y veteranos (tanto mujeres como hombres. El domingo la competición arrancará a las 09:30 con final cuatro horas después con el correspondiente acto de clausura, que estará presidido también por Manel Fernández, concelleiro de deportes vigués, y Alfredo Bea, presidente de la Federación Gallega de Piragüismo. A las 12:00 será la prueba más destacada de la jornada: la de los 6 km para Sub 23, séniors y veteranos tanto masculino como femenino.