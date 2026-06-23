Rallye Rías Baixas y Celta, unidos

Dos de las entidades deportivas más longevas de la ciudad de Vigo como son el Real Club Celta y el Rallye Rías Baixas se han unido este martes para presentar la quinta prueba del SúperCampeonato de España de Rallyes. La entidad celeste cedió el salón regio de su sede social para que la Escudería Rías Baixas pudiese reunir a los representantes de las instituciones, empresas patrocinadoras y miembros de las fuerzas de seguridad, y agradecerles de forma pública el apoyo recibido para sacar adelante la 59 edición del Rallye Rias Baixas. La prueba se celebrará del 2 al 4 de julio. «Gracias por entender la importancia deportiva, social y económica que tiene el Rallye Rías Baixas para Vigo y toda Galicia. Gracias por caminar junto a nosotros y conseguir que esta prueba siga siendo una referencia dentro del panorama nacional», manifestó el presidente de la Escudería.

Damián Giráldez se mostró además muy agradecido con el Celta por abrirles las puertas de su sede, un club con una filosofía que él también quiere para su rallye. «El Real Club Celta ha demostrado que con trabajo, ambición y una entidad propia bien definida es posible competir al más alto nivel. El Celta es hoy una referencia e inspiración para cualquier club y cualquier disciplina de Vigo». Y en ese sentido, el presidente de la Escudería Rías Baixas también recordó que si el rallye cumple su 59 edición es «gracias al esfuerzo y dedicación de muchas generaciones de personas que se han volcado con la prueba» y por supuesto gracias a Chema Rodríguez, director de Recalvi Parts, «por su compromiso con este rallye. Es un apoyo esencial en el presente y para el futuro del Rallye Rías Baixas».

El presidente de Recalvi Parts recordó en su turno de intervención que fue en un partido del Real Club Celta en Balaidos cuando convenció al alcalde, Abel Caballero, para recuperar para Vigo la celebración de un rallye histórico que vivía sus horas más bajas por la falta de apoyos económicos. «Y ahora que ambas instituciones deportivas atraviesan por un buen momento me parece increíble y muy bueno poder unirlas y que puedan colaborar», se congratuló Chema Rodríguez. A su vez, anunció que los coches del Recalvi Team competirán en el Rías llevando en su carrocería un escudo del Celta.

De todos los colores

Los presidentes de las federaciones autonómica y española de automovilismo, presentes en el acto, coincidieron en sus discursos a la hora de valorar el trabajo del comité organizador y destacar la importancia de que las instituciones, pese a ser de distinto color político, se unan para apoyar este rallye. «El Rallye Rías Baixas es cultura, es un reflejo de la dedicación y pasión por el automovilismo, es uno de los eventos del motor más emblemáticos de Galicia y el certamen con mayor prestigio y seguimiento de los que se están celebrando ahora mismo en Europa. Por eso, si hay algo de lo que me siento más orgulloso es de que este rallye haya conseguido unir a las administraciones por un mismo objetivo, que el rallye de Vigo sea un éxito», reconoció el presidente de la Federación Española de Automovilismo y vicepresidente de la FIA para Europa, Manuel Aviñó.

Un momento de la presentación. / Pedro Mina

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, tuvieron palabras de elogio hacia la organización y ambas hicieron también un llamamiento a los aficionados a los rallyes para que disfruten de la carrera respetando las normas de seguridad.

«El trabajo y el esfuerzo que hay detrás de este rallye es tremendo por eso es importante que como espectadores sepamos respetar las normas de seguridad», aconsejaba Luisa Sánchez mientras que Ana Ortiz les recordaba «disfrutar del deporte con cabeza y situándose en lugares seguros».

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, fue el encargado de cerrar el acto de presentación del Rallye Recalvi Rías Baixas, y de recordar que si hay una ciudad donde un rallye tiene que ser el mejor de España, es en Vigo porque «somos la ciudad del automóvil. La cultura de la automoción es Vigo».