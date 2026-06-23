Gustavo Falque: «La colaboración de Celta y Coruxo será una asociación de éxito»

Gustavo Falque cumple un cuarto de siglo al frente del Coruxo. Y aspira a presidirlo al menos hasta 2030, cuando se celebrará el centenario de la entidad.

¿Qué balance realiza de la temporada 25-26?

Vamos para 17 temporadas entre las once en la antigua Segunda B y cinco con este formato de Segunda RFEF, más la que empezaremos. Ya hemos jugado dos fases de ascenso. Y queremos algo más. El club tiene dos retos: tener un equipo preparado para poder dar el salto a Primera RFEF y mejorar las instalaciones del campo de O Vao. Una cosa no es viable sin la otra. Creemos que lo podemos conseguir en breve tiempo. Es nuestra ilusión y nuestra meta.

¿En qué punto se encuentra la reforma de O Vao?

Estamos desarrollando la parte de la grada antigua, que da al Club de Campo, para tener una capacidad de entre 1.500 y 1.800 espectadores. Se está con el proyecto. A ver si es posible que ya el año que viene tengamos los primeros trabajos de cara a terminar esa grada.

¿Plazos o alcance dependen de la concesión a Vigo del Mundial?

He hablado con el alcalde bastante de este tema. Para Vigo va a ser un espaldarazo importante que sea una sede. Y va a necesitar instalaciones para las selecciones que vengan. No solamente los campos de Afouteza, sino O Vao. Vamos a intentar llegar con la mejor instalación posible a esa fecha. Es lo que hemos hablado hasta ahora. Creo que una parte importante se podrá desarrollar.

¿Javi Fernández Pereira es el hombre adecuado para conducir al Coruxo a Primera RFEF?

Javi es el entrenador que nos tiene que dar ese plus para poder conseguirlo. Tiene los conocimientos. Se ha hecho en la casa desde hace tiempo. Sabemos bien cómo es. Y posee ambición. Quiere llegar, trabaja para ello y se identifica con el club, con nuestros valores y lo que promovemos. Todo esto nos ayudará a estar ahí para conseguirlo.

Javier Fernández Pereira / Pedro Mina

Algunos le llamarán loco cuando habla de Primera RFEF.

Ya nos llamaban locos en 2010, cuando subimos de Tercera a Segunda B. Decían que aguantaríamos sólo un año por compromiso. Estuvimos once seguidos y si no es por la pandemia, no habríamos quedado en Segunda RFEF.

Usted sostiene que Vigo da para dos clubes en el fútbol profesional.

Sí, sí. Nos da por deporte, población e industria. Vigo es una ciudad moderna, con una población superior a los 300.000 habitantes y un área metropolitana por encima de los 600.000. Está creciendo a nivel turístico, empresarial… Vigo va a tener ya dos equipos en la liga profesional, uno en Primera y otro en Segunda. Y hay capacidad para que un tercer equipo esté peleando cerca y sea una alternativa.

¿El ascenso del Fortuna convierte al Coruxo en el puente ideal que el Celta necesita para muchos de sus canteranos?

El Celtadebe acelerar los procesos para que jugadores en edad juvenil entren ya en una categoría sénior y disfruten de esa experiencia. La relación que tenemos con el Celta es muy buena, la mejor de siempre. Unos y otros estamos por la labor de colaborar. Los dos tenemos que salir favorecidos de esto. Nosotros vemos con muy buenos ojos que el Celta tenga un segundo equipo en la Liga Profesional y que nosotros podamos aprovechar la situación para desarrollar la vida deportiva de futbolistas jóvenes, en Segunda RFEF o Primera RFEF. El fruto de la colaboración de Celta y Coruxo será seguro una asociación de éxito.

En mayo de 2025 anunció que sería su último año de presidente.

Ahora mismo me veo siguiendo, también por mis compañeros de directiva. Yo doy la cara pero esto es un equipo. Todos trabajamos por el bien del club. Nos queda el enfoque de estos cuatro años, sobre todo el tema de la instalación. O Vao tiene que ser un campo coqueto, de 6.000 espectadores. Y el club tiene que seguir pujando por metas mayores. Este año hay elecciones. Imagino que en octubre. Todos los compañeros hemos hablado de darle continuidad a esto.

Las primeras elecciones se celebraron hace cuatro años, cuando derrotó usted en las urnas a Fernández Alvariño. ¿Qué espera en las próximas?

Si hay alguien que quiera venir, los socios tendrán que decidir. Como siempre. Yo me alegro mucho de que hace cuatro años hubiese elecciones y que se desarrollasen perfectamente. En este club los socios son los dueños de todo.

¿Le consta que vaya a haber otros candidatos?

Estamos trabajando en terminar la temporada, el 30 de junio, y en el desarrollo de la siguiente. En nada más. En agosto tendremos la asamblea, se pondrán las fechas y se comunicarán a los socios. Ya veremos.

Aquellas fueron unas elecciones duras a nivel dialéctico.

Una persona que salía de la propia junta directiva estimó oportuno presentarse. Me parece bien. Y la masa social decidió con gran diferencia entre las dos opciones.

¿Usted se imagina siendo el presidente del centenario?

También es una de las motivaciones. Tengo tiempo suficiente, la familia me apoya y es algo que me gustaría vivir desde dentro.

¿Qué reflexión o evolución le ha llevado a cambiar de postura?

Lo más importante siempre es lo personal, los más llegados; mujer, hijos, pero también uno mismo. De dos años para aquí han cambiado algunas cosas en mi vida. Me he jubilado, disfruto de mayor tranquilidad y dispongo de más tiempo, sin ahogos. Eso alimenta mis ganas. Llevar un club como el Coruxo no es fácil. No podemos tener cinco secretarios y duplicar los puestos. Casi todo lo que tenemos lo invertimos en el campo. Implica echarle muchas horas. Y ese aspecto ha cambiado.

n