Familias del equipo benjamín de La Guía denuncian ante la Vigo Cup «fraude» del Santa Mariña por «dejarse perder»

Familias de jugadores del C.D. La Guía A han remitido un escrito a la organización de la Vigo Cup 2026 en el que denuncian una situación que califican de «extrema gravedad» durante el partido disputado este lunes, 22 de junio, en el campo municipal de A Bouza, en Coia, entre el conjunto vigués y la U.D. Santa Mariña A, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos en categoría benjamín.

En el documento, firmado por padres y madres del club de A Guía, los afectados sostienen que lo ocurrido «no solo afecta al resultado de un partido», sino que, a su juicio, «vulnera directamente la integridad de la competición, el espíritu deportivo y los valores que deben regir cualquier torneo de fútbol base». Por ello, solicitan a la organización que adopte «medidas ejemplares» antes de que el episodio tenga mayor repercusión.

Según el relato trasladado por las familias, durante los últimos diez minutos del encuentro, después de que el C.D. La Guía se pusiera por delante con el 2-1, el Santa Mariña A habría adoptado una actitud orientada a perder deliberadamente el partido. En el escrito se habla de «fraude deportivo» y de «boicot a la competición».

Los padres y madres aseguran que el equipo rival «renunció a atacar pese a ir perdiendo», mantuvo el balón en su propio campo, en ocasiones dentro de su área, y evitó progresar hacia la portería contraria. También relatan que, en un córner a favor, ningún jugador subió al área y el saque se ejecutó hacia atrás para conservar la posesión.

«Parecían seguir instrucciones»

El escrito añade que los jugadores «parecían seguir instrucciones para no competir» y que, al finalizar el encuentro, varios futbolistas «celebraron la derrota, levantando los brazos y saltando». Las familias subrayan que todo ello ocurrió ante niños de 9 y 10 años, que no entendían por qué un equipo que iba perdiendo no intentaba remontar.

Los denunciantes aseguran además que existen vídeos grabados desde la grada por distintas familias en los que se apreciarían el desconcierto general, los abucheos y los comentarios de indignación de parte del público. Según el escrito, algunos padres abandonaron la grada, entre ellos familiares del propio Santa Mariña, que habrían pedido disculpas a sus «rivales» por lo que estaba sucediendo.

Trofeos del torneo Vigo Cup de fútbol sala / Pedro Mina

La explicación que, de acuerdo con los firmantes, circuló entre los asistentes es que esa derrota permitiría a la U.D. Santa Mariña A caer en el lado considerado más favorable del cuadro, evitando un cruce directo con el R.C. Celta A o con equipos de Primera División en las siguientes eliminatorias.

De confirmarse esa intencionalidad, las familias entienden que se trataría de una conducta que «adultera la competición de manera directa», perjudica a terceros equipos que sí compiten con normalidad y desvirtúa el espíritu de un torneo de fútbol base como la Vigo Cup. También consideran que envía un mensaje negativo a los menores, al hacerles ver que «se premia perder a propósito».

El escrito insiste en que el episodio supone una «falta de respeto» al rival y un ejercicio de «anti-pedagogía», al trasladar a niños en edad benjamín la idea de que manipular un resultado puede ser beneficioso. Las familias afirman incluso que algunos participantes quedaron desmotivados tras presenciar lo ocurrido y expresaron que no querían seguir jugando.