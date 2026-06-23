Los equipos foráneos pisan fuerte

Tras dos días de competición, 185 partidos y el aviso de que los equipos del Fursan Hispania, Celta Academy Pensilvania y Omega Internacional Perú van a presentar mucha batalla, la Vigo Cup se toma un respiro. Aprovecha el festivo de San Xoán para dar paso al Trofeo New Balance de penaltis, que por vez primera proclamará cinco equipos vencedores en un escenario diferente al habitual, pues la Fundación VIDE, de acuerdo con el Concello y el Centro Comercial Vialia, decidió llevar la experiencia del torneo al centro de la ciudad.

Así, desde las 11:00 horas, ochenta y un equipos, compuestos por tres lanzadores y un portero, competirán por ganar las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete.

La organización está satisfecha por la respuesta de los clubes a algo tan novedoso como llevar la Vigo Cup a la terraza de Vialia. Son 324 futbolistas, desde Sub-8 hasta Sub-16, que jugarán primero por sistema de liguilla –cada equipo tiene tres lanzamientos y puede darse el empate– para dar paso después a las eliminatorias.

La Vigo Cup aprovechará el festivo para poner el foco exclusivamente en el campeonato de penaltis y, de paso, permitir a los equipos de fuera, casos del Fursan Hispania o del Omega Internacional Perú, que puedan disfrutar de más tiempo libre para conocer mejor la ciudad y su entorno.

Prebenjamín

La categoría comenzó fuerte, con más de cuarenta partidos y dejando pendiente para el jueves únicamente el grupo H, de tres equipos (Casablanca, Santiaguiño de Guizán y Peñasco B), en A Bouza.

En San Miguel de Oia (A Pirucha), los equipos A de Rápido de Bouzas y Santa Mariña pasaron como primeros de los grupos A y B con notable superioridad. Los rapidistas solo cedieron un gol en contra en tres partidos. En Matamá (Penedo da Moo), Victoria A (grupo C) y Alertanavia A (grupo D) también impusieron su ley para acabar invictos, mientras que en Sárdoma (As Relfas), el Colegio Apóstol y el Matamá cumplieron también como invictos.

Benjamín

Y de los grupos A y B en A Bouza a un martes con el foco en los grupos C y D en Cotogrande, además de tres partidos del M. La categoría se va repartiendo por concentración hasta llegar a los cruces decisivos.

El Apóstol comenzó fuerte en el grupo M, que concluirá el jueves, mientras que el Celta B firmó su pase a la fase Oro. Los célticos batieron en Cotogrande a Victoria B (16-0), Alertanavia C (12-0) y Rápido de Bouzas B (6-2).

En esta edad, el equipo que el año pasado conquistó el torneo fue precisamente el Real Club Celta B. En junio de 2025 se dio la circunstancia de que el B céltico se impuso tanto en esta categoría benjamín (Sub-10) como en la alevín (Sub-12). Curiosidades.

Alevín

El Real Club Celta B, al igual que el Fursan Hispania A, han sacado billete para la fase Oro, para la que ya estaban clasificados, además de los segundos, los campeones de los grupos C (Coruxo A), D (Rápido de Bouzas D), G (Rápido de Bouzas A), H (CD Teis A), O (Colegio Apóstol A), P (Rápido de Pereiró A) y Q (Alertanavia B).

La categoría aún necesitará este jueves en A Guía y Cotogrande para seis grupos (del I al N) y A Bouza para los partidos pendientes de Celta A y B contra el B y el A, respectivamente, del Fursan. El A aún no está matemáticamente clasificado, pues necesitará confirmarlo venciendo a los dubaitíes.

Infantil

El Federativo copó la tarde en la categoría infantil. A Val Miñor (grupo B), Santa Mariña A (grupo C) y CD Areosa (grupo D) se les unió el Rápido de Pereiró (grupo I) para la nómina de primeros clasificados y, además, invictos.

En el grupo A, Celta Academy Pensilvania y Fursan Hispania lograron el pase. La academia estadounidense venció a La Guía B (3-0) y al Racing de Castrelos B (1-0), mientras que el Fursan los superó por 9-0 y 10-0, respectivamente. El equipo que acabará primero se sabrá este jueves (19:15), porque los dos equipos extranjeros se miden en A Bouza.

Cadete

A la UD Comesaña (grupo C), Areosa (D), Coruxo A (E) y UD Santa Mariña B (F) se unieron como campeones de grupo el Colegio Hogar (G) y Santa Mariña (H).

El grupo B se juega íntegramente este jueves en el campo de Meixoeiro, con la entrada en liza del once portugués del Leixoes frente al Rápido de Bouzas a, Racing Vilariño y Colegio Apóstol.

El torneo aseguró la clasificación de los otros equipos extranjeros en acción: Fursan Hispania y Omega Internacional Perú dieron un golpe de mano y se impusieron en sus dos partidos (9-0 en el balance de ambos, y se jugarán la primera plaza este jueves en A Bouza (21:15).

Los resultados de todos los encuentros y las respectivas clasificaciones y cuadros de eliminatorias, en www.vigocup.com.