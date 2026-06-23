El jugador número Gdoce: renovación del patrocinio con el Coruxo

Gdoce ha renovado hasta 2027 su patrocinio del Coruxo, que inició en 2025. El presidente del grupo empresarial dedicado a la formación laboral y preparación de oposiciones, César Blanco, visitó a Gustavo Falque en O Vao. Juntos confirmaron, con el protocolario apretón de manos, un acuerdo vital para el club.

«Hay amistad, hay entrega mutua, personal. Y el reconocimiento a los valores de un club que va a cumplir 100 años», explica Blanco. «Nos identificamos mucho. El deporte tiene que ser una palanca social, de liderazgo. Creemos en ello. Mientras podamos, ayudaremos».

Gustavo Falque y César Blanco. / Pedro Mina

«Buscábamos un club con una historia, con una trayectoria, bien dirigido por personas de las que nos fiamos. No queremos arribistas ni oportunistas. En el Coruxo nos encontramos muy a gusto», añade el ejecutivo, que promueve la ambición competitiva que exhibe Falque. «En Gdoce nos hubiera gustado el sacenso. Estuvieron cerca. Mala suerte. Uno de los objetivos es dar ese impulso para poder llegar. Creemos con toda la ilusión que el Coruxo puede alcanzar esa meta».