Baloncesto
El Savino del Bene, a los cruces en el Nacional Mini
El Jaecoo Seis do Nadal se despide del campeonato con una victoria
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Vigo
Acabó la primera fase del Campeonato de España Mini femenino, que se disputa en Andalucía. Remontada de la Academia Celta Savino del Bene ante el Multibasket (66-71) y clasificacón para octavos. Jugaron Rivera (11), Franco (24), Rios (4), García (0), Gómez (3) –cinco inicial–, Colinas (0), Balnco (3), Álvarez (3), Domingo (6), Araújo (3), Candela (8) y Fernández (6).
El Jaecoo Seis do Nadal se despidió con victoria (70-23) ante El Templo, dominando en cinco de los seis tiempos. Jugaron Quintián (18), Castro (0), Gondell (8), Seara (7), Pérez (2) –cinco inicial–, Sanmaartín (8), Sousa (0), Montenegro (1), González (10), Álvarez (4), Frade (7) y Olea (5).
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