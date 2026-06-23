Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menú del súperConcellos libres de eucaliptoCondena Ábalos, Koldo y AldamaFlota de SardinaOperación salida CeltaSueldos Celta FortunaOleada robos
instagramlinkedin

Baloncesto

El Savino del Bene, a los cruces en el Nacional Mini

El Jaecoo Seis do Nadal se despide del campeonato con una victoria

El equipo del Seis do Nadal.

El equipo del Seis do Nadal.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raúl Rodríguez

Vigo

Acabó la primera fase del Campeonato de España Mini femenino, que se disputa en Andalucía. Remontada de la Academia Celta Savino del Bene ante el Multibasket (66-71) y clasificacón para octavos. Jugaron Rivera (11), Franco (24), Rios (4), García (0), Gómez (3) –cinco inicial–, Colinas (0), Balnco (3), Álvarez (3), Domingo (6), Araújo (3), Candela (8) y Fernández (6).

El Jaecoo Seis do Nadal se despidió con victoria (70-23) ante El Templo, dominando en cinco de los seis tiempos. Jugaron Quintián (18), Castro (0), Gondell (8), Seara (7), Pérez (2) –cinco inicial–, Sanmaartín (8), Sousa (0), Montenegro (1), González (10), Álvarez (4), Frade (7) y Olea (5).

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La DGT intensifica los controles en la A-52 en Ourense: multas de hasta 600 euros en los tramos en obras
  2. ¿Qué hace Touriñán infiltrado entre aficionados del Celta Fortuna viendo la final por el ascenso a Segunda en Balaídos?
  3. Detenido por agredir a otro en la cabeza con un machete en una riña familiar por el cuidado de una persona mayor en Cangas
  4. Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas
  5. Vigo se convertirá en un «refugio» del calor extremo en Galicia
  6. Salvan la vida a un niño de tres años inconsciente tras un golpe en la cabeza en su casa en Vigo
  7. Los únicos cinco ayuntamientos vírgenes de eucalipto
  8. Las entradas para el concierto de Deep Purple en Vigo ya tienen fecha de venta: habrá dos formas de hacerse con ellas

El Savino del Bene, a los cruces en el Nacional Mini

El Savino del Bene, a los cruces en el Nacional Mini

Los orangutanes comen plantas medicinales en secuencias que apuntan a una posible automedicación

Los orangutanes comen plantas medicinales en secuencias que apuntan a una posible automedicación

La misión de observadores de la UE destaca la "transparencia" y "eficacia" de las elecciones presidenciales en Colombia

La misión de observadores de la UE destaca la "transparencia" y "eficacia" de las elecciones presidenciales en Colombia

Sabia Vella quiere crear una cooperativa para abrir una residencia

Sabia Vella quiere crear una cooperativa para abrir una residencia

Corticata estrena nuevas experiencias en Cortegada y confía en un buen verano

Corticata estrena nuevas experiencias en Cortegada y confía en un buen verano

La Xunta recela del aumento estatal para dependencia, espera a ver la «letra pequeña» y denuncia una deuda con Galicia

La Xunta recela del aumento estatal para dependencia, espera a ver la «letra pequeña» y denuncia una deuda con Galicia

El Puerto blinda otros 15 años a Armón Vigo en Beiramar

El Puerto blinda otros 15 años a Armón Vigo en Beiramar

La declaración de la renta y los casos de 'phishing'

La declaración de la renta y los casos de 'phishing'
Tracking Pixel Contents