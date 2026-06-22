Victoria del Celta y derrota del Seis en el Nacional Mini

Arrancó en Alhaurín de la Torre y Fuengirola el Campeonato de España Mini en el que participan, en categoría femenina, dos equipòs vigueses, el Jaecoo Seis do Nadal y el Academia Celta Savino del Bene.

Comenzó con buen pie el Academia Celta Savino del Bene, que derrotó al Filipenses de Palencia por 79-99. Las viguesas se desataron tras un primer tiempo igualado, sentenciando el partido en el tercer cuarto. Las célticas levantaron el pie del acelerador en el quinto y sexto tiempo, pensando en los dos partidos que le quedan por jugar.

En Mini se juegan seis tiempos de ocho minutos a reloj corrido, y todas las jugadoras tienen que jugar, como mínimo, un cuarto.

Por el Academia Celta Savino del Bene jugaron y anotaron: Blanco (0), Rivera (14), Franco (10), Ríos (7), Gómez (8) -cinco inicial- Colinas (3), Álvarez (4), Domingo (0), Araújo (10), Candela (16), García (3) y Fernández (24).

Derrota del Jaecoo Seis do Nadal en la primera jornada del Campeonato de España Mini. Las viguesas se enfrentaron al conjunto zaragozano de El Salvador.

Los primeros tres tiempo fueron igualados, llegando al descanso la mañas con una ligera ventaja por 18-25. Mejoraron las viguesas en el cuarto tiempo, pero el partido se rompió en el quinto, en donde el cuadro zaragozano hizo un parcial de 5-11 que consiguió mantener.

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Por el Jaecoo Seis do Nadal jugaron y anotaron: Montenegro (4), González (7), Álvarez (2), Frade (5), Pérez (0) -cinco inicial- Sanmartín (0), Quintian (10), Sousa (3), Castro (0), Gondell (2), Seara (8) y Olea (2).