Victoria del Academia Celta Sabino del Bene y derrota del Jaecoo Seis do Nadal

Segunda jornada del Campeonato de España Mini que se celebra en Alhaurín de la Torre y Fuengirola, con cara y cruz para los equipos vigueses.

62-44 Academia Celta Sabino del Bene-Marítimo Melilla

El Academia Celta Sabino del Bene se jugará hoy ante el Mutilbasket su clasificación para los octavos de final tras la victoria lograda ayer ante Melilla. No fue un partido fácil para las viguesas, que en el quinto tiempo se vieron catorce puntos abajo en el marcador. Un parcial de 27-2 en el sexto, les permitió darle la vuelta al partido.

Por el Academia Celta Sabino del Bene jugaron y anotaron: Blanco (0), Rivera (2), Araújo (2), Ríos (10), Gómez (14) -cinco inicial- Colinas (1), Álvarez (2), Domingo (2), Franco (6), Candela (13), García (3) y Fernández (7).

83-32 Valladolid-Jaecoo Seis do Nadal

Aguantó el Jaecoo Seis do Nadal el primer tiempo, pero las pucelanas rompieron el partido en el segundo con un parcial de 13-2. A partir de ahí, aunque las viguesas lo intentaron, las pucelanas no dieron opción y fueron ampliando su ventaja. El Jaecoo Seis do Nadal jugará hoy su último partido en el torneo ante el conjunto pacense de El Templo.

Por el Jaecoo Seis do Nadal jugaron y anotaron: Sanmartín (4), Quintián (2), Sousa (4), Seara (7), Pérez (0) -cinco inicial- Montenegro (0), González (6), Álvarez (0), Frade (2), Castro (2) y Gondell (2).