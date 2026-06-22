El Celta A benjamín, vigente campeón, ya está en los cruces

Ha comenzado la Vigo Cup 2026 en lo que se refiere al fútbol 8 y al fútbol 11, con las miradas de más de 3.500 futbolistas en las finales dominicales de Balaídos. Con el inicio de los prebenjamines, solo las categorías mini y femenina aún no han empezado. De hecho, ambas se disputarán solo el fin de semana. Los más pequeños, en el Federativo de Coia en una jornada sabatina intensa –y sin resultados–, mientras que en el Municipal Pahiño los seis equipos femeninos jugarán por las finales del domingo.

Fútbol 8

Prebenjamín. La categoría arranca este martes en cuatro sedes. Penedo da Moo (Matamá), As Relfas (Sárdoma), Cotogrande (Cabral) y A Pirucha (San Miguel de Oia) se reparten los cuarenta y dos partidos programados en sesión vespertina. La UD Santa Mariña defiende el título levantado doce meses atrás.

Salvo tres partidos del grupo H previstos para el jueves en A Bouza, todos los grupos se deciden en esta segunda fecha de la competición. Ya el sábado, la categoría jugará entre As Relfas y Penedo da Moo las eliminatorias Oro (por el título), Plata y Bronce que determinarán las tres finales que se jugarán el domingo en Balaídos.

Benjamin. El Real Club Celta, que defiende título, ya se ha asegurado su entrada en la Fase Oro como primero del grupo A. Tres partidos y tres triunfos en este nuevo formato que busca concentrar en sedes únicas a cada liguilla.

El A céltico se presenta con tres jugadores que ya fueron campeones el verano pasado (Álvaro Martínez, Iago López y Iago Puga)a los que ha sumado dos jugadores finalistas con el Celta B (Mark Fernández y Tomé Curiel). Moledo (10-0), Teis A (16-0) y Santa Mariña C (12-0) fueron sus rivales.

Y A Bouza también vivió una sorpresa, al menos por el muy sonoro enfado del público en la grada: el Santa Mariña perdió 1-2 contra el A de La Guía en el último partido del día, tras golear a Coya B (17-0) y a Celta Academy A (12-0). Así, La Guía A pasa como primero de grupo B (ganó 4-0 a Celta Academy A y Coya B) con el Santa segundo. Los de Cabral se evitan al Celta A, gran favorito, al caer a la parte baja del cuadro mientras célticos y La Guía van por la parte alta.

Y de los grupos A y B en A Bouza a un martes con el foco en los grupos C y D en Cotogrande, además de tres partidos del M. La categoría se va repartiendo por concentración hasta llegar a los cruces decisivos.

Precisamente hoy martes debuta el Celta B, que cuenta con Yassin Cherkaoui, campeón de la Vigo Cup 2025 con el A, y con el ucraniano Stepan Vynohradov, llegado de la UD Santa Mariña, equipo con el que el año pasado levantó la Vigo Cup Sub-8 (prebenjamín). Los célticos se medirán a Victoria B (17:00), Alertanavia C (18:30) y Rápido de Bouzas B (20:00).

Fútbol 11

Alevín. As Relfas, Meixoeiro y A Guía recibieron el programa más amplio de la jornada. Y hubo muchas victorias sufridas. Mientras el Colegio Apóstol goleaba en sus compromisos, el B del club colegial vendía caras sus derrotas por 1-2 ante los A de Coya y CD Teis en A Guía. El A del Apóstol se clasificó primero del grupo O al batir a Lóstrego B (17-0), Victoria B (4-0) y Peñasco A (5-1).

Coruxo A, Rápido de Bouzas A y CD Teis A fueron otros de los equipos clasificados invictos en sus grupos. La competición, que descansa este miércoles por el Torneo New Balance de penaltis, verá la entrada en juego de otros grupos el jueves para acabar con los E y F el viernes. A la fase por el título van los campeones de los grupos, pero también un gran número de los segundos hasta sumar treinta y dos conjuntos.

Infantil. Esta categoría disputó dieciocho encuentros entre Cotogrande (Cabral), A Xunqueira (San Andrés) y el Baltasar Pujales (Bouzas). Numerosas goleadas y solo tres empates, todos en la misma liguilla. Firmaron tablas (1-1) los choques Alertanavia B-Rápido de Bouzas C y de nuevo el Bouzas C pero ante el San Miguel, mientras que estos acabaron 0-0 contra el Alertanavia B. Así, todo quedó a expensas de sus derrotas ante el favorito, el Val Miñor. Y con empate a dos puntos entre los tres equipos vigueses, pasó como segundo el Rápido de Bouzas C.

Santa Mariña A (grupo C) y CD Areosa (grupo D) también avanzaron como primeros e invictos, al igual que el Val Miñor.

Cadete. El Federativo de Coia, Penedo da Moo (Matamá), Cotogrande (Cabral) y A Pirucha (San Miguel de Oia) fueron sede de los cadetes hasta un total de veinticuatro ebcuentros.

Más igualdad (hasta cinco empates, con uno de ellos sin goles entre Racing de Castrelos A y Casablanca A), un triunfo por la mínima (1-0 del Alertanavia A sobre el C del Coruxo) y primer puesto con trío de triunfos para UD Comesaña (grupo C) y Areosa (grupo D), mientras que Coruxo A (grupo E) y UD Santa Mariña B (grupo F) avanzaron con dos victorias y un empate.

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La organización dispone de los resultados de todos los encuentros a través de www.vigocup.com.