El Juvenil regresa a Preferente tras eliminar al Monterroso

Poco a poco las competiciones van llegando a su final, y en la tarde de ayer varios equipos festejaron el ascenso de categoría.

Juvenil, Marín y Galicia Mugardos lograron el ascenso a Prefente Futgal tras disputarse ayer tarde los partidos de vuelta de las finales. El Gondomar recibía en As Gaiandas a un Galicia Mugardos que había logrado la victoria en el partido de ida. Los coruñeses ampliaron su ventaja a los diecisiete minutos de juego. Vecina igualó el encuentro a media hora para el final, pero los de Coruña no dieron opciones y se llevaron la victoria por 1-4.

El Juvenil llegaba a Monterroso con dos goles de ventaja tras el 3-1 del partido disputado en Ponteareas. Fue un partido igualado, en donde el Monterroso se adelantó en el marcador a los diecinueve minutos de juego.En trece minutos, el Juvenil le dio la vuelta al marcador con los goles de Samuel y Cándido, aunque el cuadro local logró empate el partido a un minuto para el descanso.

En la segunda parte el Monterroso se fue al ataque, lo que aprovechó el Juvenil para sentenciar el partido, 2-4, con dos nuevos goles de Cándido.

En el ascenso a Primera Futgal, el Colegio Hogar goleaba al San Miguel por 4-0, con lo que certificaba el ascenso. La otra plaza fue para el Soutomaior, que eliminó al Romai.

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Lavadores y Chapela se jugaban ayer en el campo del Meixoeiro el ascenso a Segunda Futgal. En la ida, los de Chapela se llevaron la victoria por 3-1. Remontada del Lavadores, que se llevó la victoria por 3-1, ascendiendo en la tanda de penaltis.