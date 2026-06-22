Fútbol / Ascenso a Preferente, Primera y Segunda Futgal
El Juvenil regresa a Preferente tras eliminar al Monterroso
El Marín también sube de categoría tras vencer al Vilamartín en la tanda de penaltis, pero el Gondomar no pudo con el Mugardos
Poco a poco las competiciones van llegando a su final, y en la tarde de ayer varios equipos festejaron el ascenso de categoría.
Juvenil, Marín y Galicia Mugardos lograron el ascenso a Prefente Futgal tras disputarse ayer tarde los partidos de vuelta de las finales. El Gondomar recibía en As Gaiandas a un Galicia Mugardos que había logrado la victoria en el partido de ida. Los coruñeses ampliaron su ventaja a los diecisiete minutos de juego. Vecina igualó el encuentro a media hora para el final, pero los de Coruña no dieron opciones y se llevaron la victoria por 1-4.
El Juvenil llegaba a Monterroso con dos goles de ventaja tras el 3-1 del partido disputado en Ponteareas. Fue un partido igualado, en donde el Monterroso se adelantó en el marcador a los diecinueve minutos de juego.En trece minutos, el Juvenil le dio la vuelta al marcador con los goles de Samuel y Cándido, aunque el cuadro local logró empate el partido a un minuto para el descanso.
En la segunda parte el Monterroso se fue al ataque, lo que aprovechó el Juvenil para sentenciar el partido, 2-4, con dos nuevos goles de Cándido.
En el ascenso a Primera Futgal, el Colegio Hogar goleaba al San Miguel por 4-0, con lo que certificaba el ascenso. La otra plaza fue para el Soutomaior, que eliminó al Romai.
Lavadores y Chapela se jugaban ayer en el campo del Meixoeiro el ascenso a Segunda Futgal. En la ida, los de Chapela se llevaron la victoria por 3-1. Remontada del Lavadores, que se llevó la victoria por 3-1, ascendiendo en la tanda de penaltis.
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- Davila 20/06/2026