Dos medallas de oro y una de plata para el Remo Vigo en los Nacionales cadete

El Club Remo Vigo firmó una gran actuación este fin de semana en los Campeonatos de España de remo olímpico para cadetes, juveniles y Sub-23, en el lago de Banyoles (Girona). El dos sin cadete femenino mordió el oro, al igual que el 4x cadete masculino, mientras que el skiff cadete de Xián Cabrera acababa la final como subcampeón estatal.

El viernes, las hermanas Brel ganaban su eliminatoria al recorrer los 1.500 metros en 5:57.82 minutos. Las doce tripulaciones inscritas, que corrieron en dos mangas, calificaban a seis para la final A. Y el domingo, el bote del Remo Vigo mejoraba su tiempo (5:57.15) se imponía con solvencia a las remeras del CN Amposta (6:00.17) y a las otras tripulaciones finalistas.

Tras la competición, las Brel quedaron concentradas con la selección española Sub-19, pues ambas han sido incluidas en el programa Brisbane 2032 (los Juegos Olímpicos de ese año) y competirán con la selección nacional en la Copa de la Juventud en Lucerna (Suiza), del 24 al 26 de julio. La selección viajó por carretera desde Gerona a Sevilla, donde realizarán su preparación para la cita internacional por países.

Además, en Bañolas el 4x cadete masculino vigués se mostró intratable ante otras dieciocho tripulaciones. El viernes ganó su eliminatoria (4:56.85 minutos), el sábado su semifinal (4:53.52) y el domingo la final (4:53.42). El bote vigués para el 1.500 estaba formado por Xián Cabrera, Daniel Álvarez, Hernán Rodríguez y Nicolás Covelo. Subcampeones fueron los remeros de la SD Santiagotarrak (4:54.90).

Las hermanas Brel, en el podio. / C. R. Vigo

Pero los éxitos no acabaron ahí. Cabrera multiplicó por dos su alegría. Compitió en skiff, también en 1.500 metros, y fue segundo en la eliminatoria (5:57.83 minutos), para ganar los cuartos de final (5:43.19) y las semifinales (5:48.25). En la final terminó subcampeón (5:43.81), a poco más de un segundo de Yamil Arnaldo Figueroa (5:42.64), del CR Emporium.

Galicia, cuarta por autonomías

De viernes a domingo, unas 450 tripulaciones y 61 clubes procedentes de diez comunidades autónomas participaron en una cita que también sirvió para definir la Copa del Rey por autonomías, ganada por la Federación Andaluza con un total de 236 puntos. Galicia fue cuarta (60), a trece puntos de Cataluña, bronce.

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El cuatro sin timonel. / C. R. Vigo

Club de Remo Coruxo. Además, en Sub-23, el CR Coruxo metió un bote en la final A. Lucía Brel (hermana de Claudia y Candela) y Antía Castro fueron bronce en el 2x sobre una distancia de 2.000 metros (7:38.08 minutos).