Chapela-Wofco repite doblete en la Bandera Diputación de Pontevedra

Después de varios años sin celebrarse, se recuperó el domingo la bandera de la Diputación de Pontevedra de traineras, ya en su 22ªedición masculina y primera en la femenina y con una nueva y rotunda victoria de Chapela-Wofco, en las dos categorías.

Los muelles de O Con y con la organización de la SD.Tirán-Pereira, fueron el escenario de una nueva regata, previa al comienzo de la Liga Gallega de Traineras 2026 y en las que los equipos van afinando pulso y dinámica para la Liga, que les exige condición y serias ambiciones para el exigente reto.

La trainera masculina, tras su victoria. / Diputación de Pontevedra

Magnífica y solvente victoria de los chapeleiros en la segunda manga con la fuerte oposición de Tirán-Pereira y Samertolaméu-Oversea; con un excelente Bueu-Simei vencedor en la primera serie y que conquistó el cuarto puesto en la general superando a Virxe da Guía, Mecos y Cesantes que le siguieron en la general.

La prueba de las chicas también exhibió color Chapela-Wofco desde las primeras paladas con Tirán-Pereira, Amegrove y Samertolaméu-Oversea esperando su oportunidad, que no llegó.