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Chapela-Wofco repite doblete en la Bandera Diputación de Pontevedra

La trainera femenina recibe la bandera.

La trainera femenina recibe la bandera. / Diputación de Pontevedra

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Vigo

Después de varios años sin celebrarse, se recuperó el domingo la bandera de la Diputación de Pontevedra de traineras, ya en su 22ªedición masculina y primera en la femenina y con una nueva y rotunda victoria de Chapela-Wofco, en las dos categorías.

 Los muelles de O Con y con la organización de la SD.Tirán-Pereira, fueron el escenario de una nueva regata, previa al comienzo de la Liga Gallega de Traineras 2026 y en las que los equipos van afinando pulso y dinámica para la Liga, que les exige condición y serias ambiciones para el exigente reto.

La trainera masculina, tras su victoria.

La trainera masculina, tras su victoria. / Diputación de Pontevedra

Magnífica y solvente victoria de los chapeleiros en la segunda manga con la fuerte oposición de Tirán-Pereira y Samertolaméu-Oversea; con un excelente Bueu-Simei vencedor en la primera serie y que conquistó el cuarto puesto en la general superando a Virxe da Guía, Mecos y Cesantes que le siguieron en la general.

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La prueba de las chicas también exhibió color Chapela-Wofco desde las primeras paladas con Tirán-Pereira, Amegrove y Samertolaméu-Oversea esperando su oportunidad, que no llegó.

Resultados :

Femenina:  I Bandera

1.- Chapela-Wofco, 11.20:81; 2- Tirán-Pereira, 11,29:69; 3.- Amegrove, 11.31.90; 4.-Samertolaméu-Oversea, 13.41.30.-

Masculina: XXII Bandera

1.- Chapela, 21.26:29; 2.- Tirán, 21.38:10; 3.- Samertolaméu-Oversea, 21.40:56- 4,- Bueu-Simei, 21.40:75; 5.- Virxe da Guía, 21.52:00; 6- Mecos, 21.58:94.- 7.- Cesantes, 22.47:73.-

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