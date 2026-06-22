Baltar celebra a lo grande el regreso del Portonovo a categoría nacional

El Portonovo es equipo de Tercera RFEF. Lo es después de culminar en Baltar una eliminatoria cargada de tensión, sufrimiento y oficio, en la que el conjunto de Minso Vidal volvió a imponerse al Lemos por la mínima. Si hace una semana había dado el primer paso en A Pinguela con un 0-1, ayer repitió marcador, esta vez como local, para sellar un ascenso histórico con un gol de Keko en el minuto 98 que desató la locura en un campo prácticamente lleno.

No fue una tarde cómoda ni amable. El partido tuvo más de pulso emocional que de brillo futbolístico. La tensión acumulada tras la batalla campal de la ida volvió a estar presente en cada disputa, en cada protesta y en cada balón dividido. Tanto que el colegiado acabó decretando el final del encuentro con agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil sobre el césped, después de que el gol local provocase un nuevo conato de tangana entre miembros de ambos equipos. Esta vez el desenlace no alcanzó el bochorno de Monforte, pero sí volvió a dejar una imagen áspera antes de que Baltar pudiese entregarse por completo a la celebración.

El Portonovo hizo lo que exigía una final de estas características. Fue serio, competitivo y fiable. Minso Vidal no quiso especular pese a la ventaja de la ida. Su equipo salió mejor, jugó más tiempo en campo contrario y consiguió neutralizar el ataque monfortino. Marcos, expeditivo y siempre bien colocado, lideró una defensa que apenas cometió errores. Cero concesiones en un primer acto de enorme concentración.

Las mejores ocasiones fueron locales. A los cuatro minutos, Tymo cabeceó una falta lateral botada por Jesús y obligó a Pablo Losada a despejar a córner. Poco después, el propio Tymo aprovechó una indecisión de Emmanuel para generar una acción que acabó con un disparo de Carlos Martínez desde la frontal, taponado por un defensa. El Portonovo acumuló después cuatro saques de esquina consecutivos, mientras el Lemos apenas inquietó en una acción de Íker por la derecha que Marcos despejó en el punto de penalti.

El encuentro también tuvo que detenerse unos minutos antes del descanso por el lanzamiento de un encendedor desde un sector de la grada visitante. En lo deportivo, el Lemos creció ligeramente antes del intermedio, aunque más por sensaciones que por ocasiones. La última volvió a ser local, con un disparo alto de Tymo desde la frontal.

Minso movió el banquillo en el descanso y dio entrada a Lezcano por Moncho para ganar velocidad y energía en la izquierda. El Portonovo no quiso replegarse en exceso ni defender únicamente el resultado. Buscó el gol, aunque sin perder el orden. En el Lemos, Marquitos agitó el partido con la entrada de Rogerio, que nada más aparecer por la banda izquierda puso un centro sin rematador.

El paso de los minutos jugaba a favor del Portonovo. El Lemos necesitaba un gol para forzar la prórroga, pero nunca terminó de desordenarse ni de acumular presencia real en ataque. El equipo arlequinado defendió con solvencia, como ya había hecho en A Pinguela, y empezó a encontrar espacios a la contra en el tramo final. Brais, autor del gol de la ida y refresco para el centro del campo, tuvo opciones desde la frontal. En el otro área, el Lemos apenas generó un cabezazo de Dani Blanco y juego directo con Emmanuel ya convertido en delantero de emergencia.

Con la niebla cayendo sobre Baltar y el descuento alargándose hasta parecer interminable, llegó el instante que ya forma parte de la historia del club. Una buena contra por la izquierda acabó en el gol de Keko en el minuto 98. Fue el 1-0, la sentencia de la eliminatoria y el inicio del delirio. La celebración derivó en tensión sobre el césped, pero nada pudo frenar ya la felicidad de todo Baltar.

El Portonovo está de vuelta. El equipo de Minso Vidal redondea una temporada espectacular con doblete: título de Copa y ascenso a Tercera RFEF. Un regreso construido desde la seriedad, la competitividad y la fortaleza de un bloque que apenas concedió nada a su rival en toda la eliminatoria. La próxima temporada, el fútbol de O Salnés tendrá al Portonovo junto al Céltiga en categoría nacional.

Ficha del partido:

1 - 0

PORTONOVO: Diego Dadín; Juan Barbeito (Adri Díaz, min. 55), Marcos, Diego Abal, Eloy; Jesús Barbeito, Pablo Lede (Brais Bernárdez, min. 69); Diegui, Carlos Martínez, Moncho (Lezcano, min. 46) y Tymo (Keko, min. 84).

LEMOS: Pablo Losada; Borja Castro (Luis Castro, min. 74), Emmanuel, Aissa, Sergi Seijas (Nacho, min. 74); Iñaki, Dafo; Íker Calleja (Dani Blanco, min. 84), Adri Díaz, Younnes (Rogerio, min. 65) y Fito.

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GOLES: 1-0, min. 98: Keko.