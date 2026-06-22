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Arbitraje

El asistente vigués Adrián Díaz será internacional

Adrián Díaz.

Adrián Díaz. / ALBA VILLAR

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Armando Álvarez

Armando Álvarez

Vigo

Adrián Díaz, asistente vigués que pertenece al grupo de Primera División desde 2024, ha visto culminada su trayectoria con la internacionalidad. El Comité Técnico ha remitido a FIFA su propuesta, un formulismo ya que siempre se confirma. Díaz y Guillermo Santiago reemplazan en el cupo español a Diego Barbero y Ángel Nevado. En cuanto a árbitros, Víctor García y Alejandro Quintero sustituyen a Guillermo Cuadra y Alejandro Muñiz.

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