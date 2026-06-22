Arbitraje
El asistente vigués Adrián Díaz será internacional
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Adrián Díaz, asistente vigués que pertenece al grupo de Primera División desde 2024, ha visto culminada su trayectoria con la internacionalidad. El Comité Técnico ha remitido a FIFA su propuesta, un formulismo ya que siempre se confirma. Díaz y Guillermo Santiago reemplazan en el cupo español a Diego Barbero y Ángel Nevado. En cuanto a árbitros, Víctor García y Alejandro Quintero sustituyen a Guillermo Cuadra y Alejandro Muñiz.
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