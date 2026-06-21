El torneo de fútbol 8 y fútbol 11 de la Vigo Cup se inicia con 232 equipos

El fútbol 8 debuta en la Vigo Cup, que tras dos fines de semana consecutivos compitiendo en los polideportivos se va ahora a los campos municipales (y al Federativo de Coia) como paso previo a las finales de Balaídos. El torneo vigués de base reúne de lunes a domingo a 232 equipos (160 de fútbol 8, que releva al fútbol 7) de lunes a domingo. Son equipos de Vigo, Moaña, Redondela, Mos y Nigrán, pero también de Portugal (Leixoes), Perú (Omega Internacional), Estados Unidos (Celta Academy Pensilvania) y Dubái (Fursan Hispania).

Y esta edición cuenta con varias novedades: grupos por concentración en un solo día para la fase previa –en algunas categorías– y jornada de descanso este miércoles. Porque el torneo de penaltis, en la terraza de Vialia de mañana, copará toda la atención este festivo de San Xoán. Jugar la liguilla clasificatoria por concentración es una decisión meditada en favor de los clubes y, sobre todo, de las familias: se simplifican y reducen los desplazamientos.

Un primer día con 87 encuentros

Así, este lunes se jugarán un total de 87 encuentros, pero solo de cuatro de las siete categorías de la competición. Desde las cinco de la tarde entran en juego los benjamines en A Bouza (solo los grupos A y B) y los alevines en As Relfas (Sárdoma), A Guía y Meixoeiro. El fútbol 11 comenzará antes: a las 16:30 horas los infantiles competirán en Cotogrande, A Xunqueira (San Andrés) y el Baltasar Pujales (Bouzas), mientras los cadetes jugarán en el Federativo de Coia, Penedo da Moo (Matamá), Cotogrande (Cabral) y A Pirucha (San Miguel de Oia).

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El cuadro femenino también varía su formato. Hasta ahora, Navia era su sede diaria a última hora de la tarde; había muchas jugadoras que necesitaban compaginar el torneo con sus obligaciones laborales. Ahora, se celebrará el sábado en Navia enfrentándose todos los equipos entre sí a una sola vuelta en una jornada maratoniana. Los dos primeros equipos clasificados jugarán la final Oro y así sucesivamente con las finales Plata y Bronce en Balaídos.