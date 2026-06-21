A Madroa cumple su sueño

El Celta Fortuna jugará en Segunda División la próxima temporada. El conjunto de Fredi Álvarez consiguió lo impensable antes de iniciar la campaña. Un ilusión que empezó a tomar forma con el paso de las jornadas y que se convirtió en un sueño con la llegada del play off. Hasta hacerse realidad de la mejor manera posible. Con autoridad, exhibiendo las virtudes que adornaron a los vigueses durante toda la campaña y ante un Balaídos lleno y entregado.

Era una final y había mucho en juego. Ni más ni menos que el ascenso. Los dos equipos lo tenían claro y ambos sabían qué cartas querían jugar. El filial céltico se debatía entre el vértigo en busca de la portería rival tras recuperar el balón o las posesiones largas para desgastar a su adversario y acabar encontrando un posible hueco.

La Ponferradina, por su parte, intentaba que en el partido pasasen las menos cosas posibles. Un encuentro con muchas interrupciones, sin ritmo y en el que el Celta Fortuna no pudiese disfrutar con el balón era su escenario preferido.

Marta G. Brea / Eli Regueira

Por eso, cada intento de transición vigués o cada acción con más de tres o cuatro pases era rápidamente abortada con una oportuna falta. Mientras, los visitantes fiaban sus opciones de pelear por el ascenso a algún balón colgado en un saque de banda, una falta lateral o una segunda jugada en un balón largo.

De ahí que en los primeros veinte minutos pasase poco o nada. Lo más destacable fue un robo de Hugo González, quien optó por la acción individual y un disparo muy desviado cuando apenas estaba arrancando el encuentro.

Sangre fría

A punto de llegarse al ecuador de la primera mitad, Antañón levantó la cabeza para ver la carrera de Hugo Álvarez y colocar un medido balón a la espalda de los centrales. Cuando todo el mundo esperaba el intento de vaselina del mediocampista céltico, Hugo optó por un toque sutil para regatear a Andrés Prieto y firmar el 1-0 a portería vacía.

El Celta Fortuna-Ponferradina, en imágenes / Marta G. Brea

La Ponferradina pareció acusar el golpe recibido y durante los minutos siguientes, el conjunto de Fredi Álvarez fue poco a poco haciéndose con el control del balón y, por tanto, del partido. Hugo volvía a avisar con un disparo que el meta visitante repelió como pudo y en el rechace Álvaro Marín, de volea, remató excesivamente alto.

Eran los mejores minutos de los vigueses, que rozaron el gol en un buen centro desde la izquierda de Joel López que Ger Novoa logró despejar antes de que Óscar Marcos enviara al fondo de la red. Y poco después en una acción de estrategia a la salida de córner que finalizó con un centro chut de Hugo fuera por muy poco.

Sin embargo, los bercianos avisaban con un saque en largo de su portero que acabó cayéndole a Borja Vázquez para que disparase alto en lo que fue la primera oportunidad visitante a diez minutos del descanso. Fue un aviso. No hubo ninguno más.

Porque a punto de cumplirse el tiempo reglamentario de la primera mitad, Burcio intentó despejar sin éxito una jugada embarullada dentro del área. El balón acabó llegándole a Calderón, quien erró también en su remate pero con la fortuna de que su fallo se convirtió en una asistencia para que Borja Valle lograse el gol del empate.

La segunda mitad parecía empezar con una dinámica semejante pero, poco a poco, el filial céltico empezó a meterle ritmo a sus circulaciones. Y en una de esas largas posesiones llegó el premio.

Anxo logró encontrar a Antañón entre líneas y éste puso un medido balón dentro del área para la diagonal de Álvaro Marín, que fue derribado cuando encaraba al portero. Penalti sin discusión.

Y como es habitual, Hugo Álvarez asumió la responsabilidad desde los once metros. Repitió la secuencia de la eliminatoria anterior, incluso el lado elegido para su disparo, la derecha del portero, y también el resultado. Gol.

El tanto volvió a sentarle muy bien al Celta Fortuna. Hugo volvía a intentar sorprender con un disparo directo en una falta lateral que el meta visitante despejó con muchos apuros y Álvaro Marín cabeceó excesivamente alto un centro medido desde la izquierda de Joel López cuando casi se cantaba el gol.

Sin sustos

Pese a todo,el resultado era corto y cualquier despiste podía pagarse caro. Pero el conjunto de Fredi Álvarez no quería sustos en su fiesta del ascenso. Somuah se encargó de evitarlo. Aguantó perfectamente de espaldas un balón largo, habilitó para la llegada por banda derecha de Hugo y luego corrió para recibir al borde del área y sellar el 3-1 con un preciso disparo raso rozando el palo.

Balaídos era ya una auténtica fiesta. La alegría por la tensión acumulada se desbordaba. El imberbe filial céltico tiraba de una increíble veteranía y trataba de que el partido muriese muy lejos de su área, durmiendo el encuentro en la esquina de córner rival.

Marta G. Brea

Pero aún quedaba redondear la fiesta. En una de esas acciones, Ángel Arcos se inventó un pase para encontrar a Somuah dentro del área y acabar llevando el balón a pies de Capde, quien sólo tuvo que fusilar a placer a Andrés Prieto para colocar el 4-1 definitivo en el marcador.

Ya no quedaba tiempo para más. Ni para menos. El Celta Fortuna jugará la próxima temporada en Segunda División. Palabras mayores para un grupo de chavales criados en A Madroa que tuvieron un sueño. Y van a disfrutarlo.