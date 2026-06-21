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Mundial 2026
España-Arabia Saudí, en directo | España se pone por delante con gol de Lamine Yamal tras un gran arranque
Pablo Constantino
La selección española llega a la segunda jornada del Mundial con dudas. De presumir de favorita a un empate inesperado ante Cabo Verde (0-0) que rebajó la euforia y obliga a darle la vuelta a la situación ante Arabia Saudí. Una reacción prometida por los jugadores y para la que Luis de la Fuente prepara cambios en el once titular.
Siga en directo el segundo encuentro del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial 2026:
España quiere más pese al 1-0 que ha logrado. Siguen presionando bien y buscándole las cosquillas a Arabia Saudí, con muchos disparos que o bien se van fuera o el balón se encuentra con las manos del guardameta Al Owais.
GOOOOOL de España
El primer gol de España en este Mundial, lo hace Lamine Yamal, el chavalín, tras una recuperación buena en el centro del campo y un pase excelente de Mikel Oyarzabal que deja solo a Lamine que remata a placer.
Disparó malísimo de Dani Olmo tras colgar el balón desde el córner. Remató solo el jugador del Barcelona, pero el tiro a las nubes del Atlanta Stadium.
Bien la defensa española cortando una contra que hizo Arabia Saudí. La realidad es que los saudíes han salido con un planteamiento claro: ser fuertes en defensa y salir corriendo en cuanto recuperan balón. Un tipo de partido que a España le suele costar.
Apenas 3 minutos de juego y España ataca sin cesar. Las llegadas no son realmente peligrosas, pero tienen hambre los de Luis de la Fuente combinando bien por las bandas, intentando tiros lejanos y algún centro que otro.
Empieza muy fuerte España. Quieren ser protagonistas los chicos de 'La Roja' con Lamine Yamal encarando y con Baena intentándolo también por bandas. Se nota la presión de España por sacar los primeros tres puntos.
Arranca el segundo partido de España en este Mundial
Los de Luis de la Fuente tienen la primera posesión sacando 'La Roja' de centro.
Ya suenan los himnos en Atlanta
Los himnos de España, en primer lugar, y de Arabia Saudí ya han sonado en el Atlanta Stadium con los 26 jugadores de cada selección. Esto está a punto de comenzar.
Luis De La Fuente cumple hoy 65 años. La victoria sería, obviamente, el mejor regalo.
Rafael Louzán: "Hoy vienen con ganas"
El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en la Cadena SER: "El otro día no fue el mejor partido de España. Hoy vienen con ganas. Los comienzos en el Mundial para España siempre han sido difíciles. Gracias a todos los que nos siguen, tanto desde sus casas como los que están aquí en Atlanta".
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- Davila 20/06/2026