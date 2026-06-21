Doblete de Cios y título de Vigo 2015 en As Travesas

En el Central de As Travesas, el Cios Vigo y la ED Vigo 2015 se repartieron los títulos de la novena edición de la Vigo Cup, el torneo de fútbol sala que patrocina el Concello por medio de la Fundación VIDE.

Cios Vigo, campeón alevín. |

En una jornada que concluyó con la tradicional entrega de premios presidida por el alcalde, Abel Caballero, acompañado por autoridades deportivas y patrocinadores privados, el coliseo vigués recibió tres finales (cadete, infantil y alevín, por este orden) con dos resultados cómodos para los campeones finales y un título, el que cerró los dos fines de semana de competición, que se decidió en los lanzamientos de penalti.

Amor de Dios-Kompite. |

El Cios Vigo acabó los dos ciclos de tres días cada uno de competición como el club con más trofeos. Se llevó el alevín (Sub-12) y el cadete (Sub-16), mientras que el Vigo 2015 levantó el infantil (Sub-14) de una edición que demostró qué clubes mandan en el 40x20. Y no es casualidad.

Moledo biberón. |

Desde que el fútbol sala se incorporó a la Vigo Cup por decisión del concejal de Deportes, Manel Fernández, que buscaba una mayor visibilidad de esta modalidad, el Cios ha llenado su sala de trofeos con el paso de cada edición.

Mosteiro Bembrive prebenjamín. |

La primera final matinal dio el título al Cios Vigo A sobre el B (5-0) en cadetes. Destacó, además, la gran envergadura del portero del A. Desde 2023 no lo ganaba el equipo vigués -Redondela en 2024 y Los Sauces en 2025- pero su reconquista sabe a gloria pues el club verde suma ya cinco títulos en esta edad sobre un palmarés de nueve finales.

ED Vigo Grada de Río, campeón infantil. |

En categoría infantil, el Vigo 2015 volvió a alzar un trofeo de campeón de la Vigo Cup, lo que no sucedía desde antes de la pandemia (año 2018, edad Sub-16). El Vigo 2015 Grada de Río, con la base del plantel que compitió esta temporada en la máxima categoría gallega, la Preferente, venció con claridad (3-0) al Vigo 2015 CEF.

Cios, campeón cadete. |

Y la mañana se cerró con la final alevín. El Kompite Amor de Dios, campeón gallego, llegaba como favorito, aunque con bajas. Los de David López se adelantaron en el marcador pero, a treinta segundos del final, el Cios de Jorge Rey igualó. Tocaba tanda de penaltis. Y tras una docena de lanzamientos por cada equipo, el Cios se proclamó campeón. Curioso: un año antes, pero en edad inmediata superior, la Sub-14 (infantil), Kompite y Cios se jugaron en Navia el ser campeón también en los penaltis. Y ganó el Cios.

Tras los dos títulos ganados este domingo, el club que preside Juan Carlos Cadilla acumula ya veinticuatro trofeos de la Vigo Cup, una cifra abrumadora cuando el Casa Paco 81 de Redondela y el IES Coruxo son los dos siguientes clubes en el palmarés con cinco títulos cada uno.

En el acto final de premiación, la organización valoró el trofeo a la deportividad como único premio a mayores de los tres trofeos de competición, siempre de acuerdo con el colectivo arbitral, que una vez más se volcó con el trofeo vigués designando alrededor de veinticinco colegiados. Así, el Moledo CF se llevó el trofeo a deportividad en categoría biberón, el Bembrive FS en prebenjamín, Kompite Mercantil Academy en benjamín, el Composala santiagués en alevín, Salesianos en infantil y la ED Vigo 2015 en cadete.

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La organización también destacó el apoyo de la Real Federación Gallega de Fútbol, al ser la Vigo Cup un torneo que apoya por figurar dentro de la temporada.