Vigo 2015 y Cios se aseguran los títulos infantil y cadete de la Vigo Cup

La IX Vigo Cup de fútbol sala, el torneo que patrocina el Concello de Vigo por medio de la Fundación VIDE, es cosa de tres clubes: Cios Vigo, Kompite Amor de Dios y ED Vigo 2015. El Central de As Travesas proclamará los tres mejores equipos del torneo vigués, con finales a las 9:30 (cadete, Cios Vigo A-Cios Vigo B), 10:30 (infantil, Vigo 2015 CEF-Vigo 2015 Grada de Río) y 11:30 horas (alevín, Kompite Amor de Dios-Cios Vigo). Tres años después, las grandes finales vuelven al histórico coliseo olívico.

Alevín

El Kompite Amor de Dios, campeón gallego, se clasificó con enorme solvencia para la final (As Travesas, 11:30 horas). El quinteto colegial derrotó a Composala (5-1), Vigo 2015 Berbés (9-1) y Salesianos (12-1), para firmar en lo que va de torneo seis partidos y seis victorias. El Kompite, dirigido por David López y que ha formado un conjunto entre su alevín A y el B, solo sufrió contra Los Sauces (5-4) en la primera fase.

En el grupo 2, el Cios Vigo se mostró como el más fuerte. Derrotó a Vigo 2015 Grada de Río (9-0), Los Sauces (6-0) y Bulebule (7-3), que también llegaba invicto. El Cios defiende el cetro conquistado en Balaídos doce meses antes (3-2 al A Paz). Es un título casi exclusivo del conjunto vigués, pues lo ha ganado los cinco últimos años en fila. Jorge Rey dirige al Cios, también de Preferente como el Kompite. En la liga, el cuadro colegial se impuso en ambos partidos. La final alevín cerrará la jornada (11:30).

Infantil

Balaídos decidió los finalistas. Y el ED Vigo 2015 se aseguró uno de los tres títulos en juego en el Central (10:30 horas). En el grupo 1, el ED Vigo 2015 CEF goleó al Kompite Amor de Dios (7-4) en el choque clave para meterse como primero. En el grupo 2, como se presumía, el 2-2 de CD A Paz B y Vigo 2015 Grada de Río llevó a que los dos equipos acabaron la liguilla con dos triunfos y un empate… y fue necesario acudir al golaveraje, favorable al Vigo, que sumó un +12 frente al +2 del segundo equipo del A Paz.

Cadete

El Cios Vigo levantará el título cadete. Sus dos equipos se plantaron en la final tras derrotar el A al Kompite Amor de Dios (4-1) en la primera de las dos semifinales en la Pista Vermella y, en la segunda, el B al Vigo 2015 (3-1). El Cios recupera así su control de esta edad en la que el trofeo se le escapó el año pasado ante Los Sauces (4-3), y que tampoco se llevó en 2024, cuando ganó el Redondela FS en el último minuto (2-1).

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La organización ha fijado esta final dominical para las 9:30 horas en el Central. Será la primera de las tres previstas antes de la entrega de trofeos. El Central sí trae buenos recuerdos para el Cios. En 2023 levantó su último título en esta categoría (3-1 al Vigo 2015).