Titia y Cactus Digital lideran el Trofeo Xacobeo en Sanxenxo

Hoy sábado ha comenzado en Sanxenxo la cuarta serie del Trofeo Xacobeo 2026 para las clases 6 Metros y J/80, con el liderato provisional tras la primera jornada para el “Titia”, de Mauricio Sánchez-Bella, en la categoría 6 Metros, y para el “Cactus Digital-Petrilla”, de Jaime Barreiro, en la clase J/80.

La flota de 6 Metros, que contó con el rey Juan Carlos como patrón y caña del “Bribon”, disputó un recorrido costero de aproximadamente nueve millas por la ría de Pontevedra. El actual subcampeón del mundo, el “Titia”, se impuso en la prueba por delante del “Bribon” y del “Alibaba II”, patroneado en esta ocasión por el vigués Miguel Riveiro.

Un momento de la regata. / RCNS

Por su parte, la flota de J/80 completó tres pruebas de recorrido barlovento-sotavento. Tras esta primera jornada, el liderato está en manos del “Cactus Digital-Petrilla”, del Club Náutico de Portonovo. La segunda posición provisional es para el “Moura”, de Rosa María Gundín, representante del Club Náutico Marina Coruña, mientras que el tercer puesto lo ocupa el “One”, del Real Club Náutico de Sanxenxo, patroneado por Adrián Domínguez.

Mañana, domingo 21 de junio, se celebrará la segunda y última jornada de esta cuarta serie del Trofeo Xacobeo. El inicio de las pruebas está previsto para las 12:30 horas, momento en el que “Titia” y “Cactus Digital-Petrilla” defenderán sus posiciones de líderes provisionales en sus respectivas categorías.