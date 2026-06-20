Pádel
O praza de inscripción no Torneo Concello de Vigo remata o luns
O ritmo de anotación apunta a récord do evento, acadando os 1.200 xogadores
O XII Torneo de Pádel Concello de Vigo afronta os últimos días de inscrición antes do inicio da competición. O prazo para anotarse rematará o vindeiro luns 22 de xuño ás 23:59 horas e todo apunta a que a cita volverá superar as cifras da pasada edición.
A falta de poucos días para o peche das inscricións, o torneo xa conta con 364 parellas anotadas, un dato que supón arredor de 100 parellas máis que no mesmo momento do ano pasado. Co ritmo actual de participación, a previsión da organización é alcanzar as 1.200 inscricións, o que permitiría establecer un novo récord no torneo, superando as 1.042 participacións da pasada edición.
Ademais, alcanzar esa cifra permitiría que Vigo volvese situarse á cabeza dos torneos amateurs a nivel mundial, recuperando un récord que a propia cidade ostentou na pasada edición, cando alcanzou os 1.042 participantes, antes de ser superado este ano con 1.156 inscricións no torneo da Coruña.
A categoría cuarta masculina xa completou o seu cadro, pero a organización decidiu ampliar a oferta coa creación dunha cuarta categoría complementaria que permitirá dar cabida ata 128 parellas.
A inscrición ten un custo de 15 euros por persoa na primeira participación e inclúe un welcome pack de recordo valorado en 30 euros. Ademais, o torneo mantén o seu compromiso solidario: destinará 1 euro de cada inscrición á Asociación Española Contra o Cancro e contará tamén cunha fila cero para todas aquelas persoas ou entidades que desexen colaborar coa causa.
O XII Torneo de Pádel Concello de Vigo celebrarase do 26 de xuño ao 5 de xullo nas instalacións de Máis que Auga Barreiro e Máis que Auga Navia. Durante dez días, reunirá competición amateur, categorías federadas, pádel adaptado, deporte base e diferentes actividades arredor desta disciplina.
Entre as novidades desta edición destaca a incorporación do Campionato Galego de Pádel de Menores, no que preto de 160 nenos e nenas competirán polos títulos autonómicos nas diferentes categorías. Esta cita celebrarase no complexo de pádel de Máis que Auga Barreiro, que estreará ademais as súas catro novas pistas.
Un torneo inclusivo
O torneo volverá apostar tamén pola inclusión coa categoría de pádel en cadeira de rodas, gratuíta e subvencionada polo Concello de Vigo; pero sen esquecer a categoría Lendas, destinada a veteranos e veteranas do pádel vigués, ou a xornada de pádel para menores. Ademais, as categorías federadas ouro masculina e feminina contarán coa presenza dalgunhas das mellores palas de Galicia, con premios en metálico.
O evento afronta tamén un reto solidario especial: a organización traballa para tentar superar o récord mundial do partido de pádel máis longo da
historia, establecido actualmente en 40 horas de xogo continuado. O desafío terá como obxectivo colaborar coa Asociación Española Contra o Cancro, xa que por cada dous minutos de duración do encontro se destinará 1 euro á entidade.
As persoas interesadas aínda están a tempo de participar. O prazo de inscrición no torneo de pádel estará aberto ata o luns 22 de xuño ás 23:59 horas.
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