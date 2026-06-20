Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SilabarioEstanco PepiLa lucha de DanielAlerta productor musicalProfesores universitariosParque acuatico MonterreiCelta Fortuna
instagramlinkedin

FÚTBOL

El Real Madrid niega contactos con Olise

El club blanco "desea manifestar que no ha tenido ningún contacto directo o indirecto con el jugador mencionado, sus representantes o cualquier persona de su entorno".

Michael Olise del Bayern Munich celebra la victoria ante el Real Madrid

Michael Olise del Bayern Munich celebra la victoria ante el Real Madrid / EFE/ANNA SZILAGYI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El Real Madrid sigie siendo noticia durante el Mundial. A los comunicados diarios haciendo públicos los fichajes de José Mourinho, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella o Bernardo Silva, ha sumado otro en el que explicaba su oferta al Atlético de 150 millones por Julián Álvarez que los 'colchoneros' rechazaron. Y este sábado ha añadido otro comunicado a la lista, uno en el que se desmarca de un posible acercamiento al extremo francés del Bayern, Michael Olise, como posible objetivo del club.

“En respuesta a los informes en varios medios de comunicación sobre un presunto interés de nuestro club en el jugador del Bayern Múnich Michael Olise, el Real Madrid CF desea manifestar que no ha tenido ningún contacto directo o indirecto con el jugador mencionado, sus representantes o cualquier persona de su entorno. El Real Madrid también desea destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no corresponden a la realidad. Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, lo que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier interés potencial en un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado primero entre las propias entidades, de acuerdo con los principios de lealtad institucional que han regido históricamente las relaciones entre el Bayern Múnich y el Real Madrid”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Ya vemos en Educación Primaria niños con conductas autolíticas o depresiones, y necesitan tiempo de atención en el aula»
  2. La seguridad de la Selección no reconoce a Borja Iglesias y le impide entrar al hotel: «Soy jugador de España»
  3. El deporte gallego llora la pérdida de la joven Noelia Gestoso
  4. Vigo estrena un café donde se puede conducir una excavadora en miniatura
  5. «Noelia, vuela alto y brilla como solo tú sabes hacerlo»
  6. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores gallegos nacidos entre 1956 y 1961
  7. Silabario se vuelve Universal: «Queremos ofrecer comidas de doce a doce y música en directo»
  8. Daniel Dorado impulsa una campaña masiva que se hace viral para reclamar la neurorrehabilitación de su padre Agapito

La Plataforma da Sanidade de Moaña lleva a pleno la reprobación del conselleiro por la falta de PAC

La Plataforma da Sanidade de Moaña lleva a pleno la reprobación del conselleiro por la falta de PAC

Ambiente de 'Primera' para la final de ascenso a Segunda en el Celta Fortuna-Ponferradina

O Morrazo abre el espectáculo con su torneo de categoría alevín

O Morrazo abre el espectáculo con su torneo de categoría alevín

Lalín y Silleda acogen pruebas de las oposiciones de Educación

Lalín y Silleda acogen pruebas de las oposiciones de Educación

Oposiciones de Biología y Geología en Lalín

Oposiciones de Biología y Geología en Lalín

El Pulpo presenta un ERTE para 15 trabajadores en su sede central durante ocho meses tras la cesión de Nanos y la renegociación de la deuda

El Pulpo presenta un ERTE para 15 trabajadores en su sede central durante ocho meses tras la cesión de Nanos y la renegociación de la deuda

Los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Vigo denuncian la reducción de su horario en 30 horas semanales

Los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Vigo denuncian la reducción de su horario en 30 horas semanales

Una patera de solidaridad para traer perros de Marruecos a O Morrazo

Una patera de solidaridad para traer perros de Marruecos a O Morrazo
Tracking Pixel Contents