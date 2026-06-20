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Automovilismo

Los jóvenes baioneses del Marrucho, a la final en Singapur del Stem Racing

Lograron la cuarta plaza de esta competición de automodelismo en la fase española

Los chicos del Marrucho's Team, de naranja, delante de los ocupantes del podio.

Los chicos del Marrucho's Team, de naranja, delante de los ocupantes del podio.

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Armando Álvarez

Armando Álvarez

Vigo

Los organizadores de las finales de Stem Racing Spain anunciaron primero que también el cuarto clasificado participaría en el evento mundial de Singapur. Después revelaron el podio; dos equipos andaluces y uno madrileño. Y entonces, resolviendo la intriga, pronunciaron su nombre. El Marrucho’s Racing Teambaionés estará junto a los mejores del planeta en la ciudad-Estado asiática a mediados de octubre, coincidiendo con el GP de Fórmula 1.

El Steam Racing es una iniciativa de la empresa Madcup que convoca a diseñar y construir modelos a escala de coches de carreras, cuya aerodinámica se probará. Los participantes deben también planificar una escudería. A eso se han dedicado los jóvenes Pablo Herranz Álvaro Ron, Gael Rodríguez, Aarón Leyenda, Manuel Sanromán y Valeria de la Iglesia. Los cuatro primeros ya habían quedado terceros en 2025, pero en la categoría de desarrollo. Esta vez afrontaban la profesional.

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El Marrucho, que ha abierto una cuestación de crowfunding, superó la fase regional. El Sport Summit, en el IFEMA, acogió el juicio definitivo. Los jueces sometieron a escrutinio su coche, con el que después llegaron a semifinales, y la calidad del portfolio en el que detallaban su proyecto, para el que contaron con 44 patrocinadores y colaboradores. «Un gran estrés», confiesa Herranz. «Mereció la pena».

Patrocinadores Marrucho's: Anube y GTG ingenieros

Oro: ABFitness, Salgado & Eyre, Manduca, Rodosa

Plata: Helse, Vernet, Jardinería Cárdenas, La Pintora, La Real:, Caldibe

Bronce: La Gamela, Corchete, Avicolor, Becor, Pinturas Cárdenas, Mediterráneo Crew, Queimada, Construcciones Sanromán Giráldez, Electromiñor, Eurospare, Urbnatour, Gusmi, Solsoluciones

Aluminio: VS fotografía, L3 car wash, Gedesel, Isolina, Cuidamosdesufinca, Bodega Estrella Galicia, Ferretería Amorín, Carnicería Uruguay, Menudos Artistas, Porto Press, Himalimp

Colaborador: Agencia Webseo, Kiwi., Me lo dijo Pérez, Negocios Funki, Colegio Covaterreña, Medicatech, Concello de Baiona

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